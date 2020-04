Emma Marrone | Durante una diretta sul suo profilo Instagram, un hater del web ha augurato all’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi di morire: la sua reazione ha spiazzato tutti i suoi fan

Emma Marrone, nelle scorse ore, ha scelto di prendere parte ad una diretta social con il giornalista Luca Bianchini, ma qualcosa purtroppo non è andato come previsto. Che cosa è successo?

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, mentre intratteneva i fan su Instagram, si è messa a leggere anche i commenti degli utenti della rete che hanno partecipato al momento e tra questi c’era quello di un hater che le ha augurato la morte. Già di per sé augurare la morte a qualcuno è un atto altamente irrispettoso, poi se si considera che nel nostro paese c’è l’emergenza del coronavirus, che ha ucciso migliaia di persone, e che Emma ha sconfitto per due volte il cancro, quelle parole aggravano ancora di più la situazione dell’utente.

La cantante, senza perdere la calma, seppur con gli occhi lucidi, ha prontamente replicato di fronte al triste augurio ricevuto.

“Guardate che ci vedo ancora bene e leggo quello che scrivete” ha scritto Emma. “Ovviamente ci rimango male, siete davvero delle brutte persone” ha proseguito la cantante. “Mi arrabbio quando leggo queste cose perché proprio nel periodo particolare in cui ci troviamo non mi sembra davvero il caso, soprattutto se si considera che i miei genitori mi seguono” ha continuato l’artista. “Questo momento, purtroppo, sta enfatizzando la bruttezza interiore di alcune persone. Anche se speravo lasciasse un po’ di buon senso” ha concluso.

Emma Marrone ha risposto ad un hater che le ha augurato la morte, lasciando tutti di stucco in quanto con classe ed eleganza, senza perdere la calma in un momento difficile come quello che mette a dura prova i nervi di qualsiasi persona, è riuscita a dare una lezione di vita a chi invece si preoccupa di spargere odio nel mondo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Alessandra Amoroso commette una clamorosa gaffe con Emma Marrone

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coronavirus | Emma Marrone lancia un messaggio di speranza ai fan: “Dobbiamo tenere duro”

Emma Marrone, che ieri ha rivelato cosa pensa della vittoria di Gaia Gozzi ad Amici 19, ha anche lanciato un messaggio a tutti i fan che stavano seguendo la sua diretta su Instagram. Che cosa ha detto?

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha invitato i suoi fedeli sostenitori a tenere duro, soltanto così potranno tornare a riabbracciarsi presto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Javier Rojas ammette: “Devo essere più disciplinato”

“Vorrei potervi incontrate tutti, come ho sempre fatto” ha spiegato la cantante. “Ma purtroppo non posso, per il mio e il vostro bene” ha proseguito Emma, che non molto tempo fa ha chiarito i suoi rapporti con la collega Alessandra Amoroso.

“Dobbiamo tenere duro e sono sicura che quando ci rivedremo, ci sarà un’esplosione di gioia che ci renderà tutti più uniti!” ha concluso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maurizio Costanzo | “Io e Maria? Mai usciti a cena in 28 anni!”

Emma Marrone, oltre a sensibilizzare i suoi fan sull’importanza di restare a casa, in modo tale da poter contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia, continua ad impegnarsi nel sociale. Durante la seconda parte dell’anno, salvo imprevisti, salirà sul palco con altre 6 big della musica italiana per dire basta alla violenza sulle donne.