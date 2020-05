Amici 19 | Francesca Tocca ci ha ripensato sull’ex concorrente di Maria De Filippi, Valentin Alexandru. Il web non reagisce bene e l’accusa di non avere rispetto per se stessa.

Francesca Tocca è una delle ballerine professioniste più discusse di Amici 19 a causa della sua relazione, nata dopo essersi da poco separata da Raimondo Todaro, con Valentin Alexandru.

La ballerina, che sembrava aver deciso di terminare ogni rapporto con il giovane artista, ha scelto di fare dietrofront e nelle scorse ore sembrerebbe aver pubblicato su Instagram un pensiero indirizzato proprio alla delicata situazione che sta vivendo in questo periodo, ma il web non l’ha presa bene accusandola di non avere rispetto per se stessa.

“La verità è che ci attrae tutto ciò che ci sembra impossibile” ha scritto Francesca Tocca su Valentin Alexandru dopo Amici 19, che ieri aveva lasciato un like sospetto ad una fan. “E’ che siamo fatti così” ha aggiunto, ma i suoi fan non sembrano pensarla in questo modo.

Francesca Tocca di Amici 19 stroncata dal web: “Ti manca la dignità”

Il pubblico di Amici di Maria De Filippi non ha assolutamente apprezzato la riflessione di Francesca Tocca, visto che di recente il ballerino Valentin Alexandru aveva raccontato la sua versione della storia, affermando di essere stato avvicinato lui dalla sua presunta compagna e che lei gli avrebbe assicurato che il suo matrimonio con Raimondo Todaro era già finito da qualche tempo. Rivelando, quindi, dettagli che forse era meglio non far sapere al grande pubblico.

“Secondo me inizia a mancarti la dignità, dopo tutto quello che ti ha fatto!” ha tuonato una fan, facendo riferimento alle dichiarazioni di Valentin Alexandru, che sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Maria De Filippi.

“Già, peccato che spesso il buon senso arriva troppo tardi” le ha scritto un’altra fan su Instagram. “Chissà che questo arrivi non appena ci si renda conto di quello che si è perso” ha aggiunto. “E’ vero che dobbiamo sbatterci la testa… siamo fatti così!” ha concluso l’utente.

Anche se, è bene precisare, alcuni utenti l’hanno invitata a proseguire con la sua relazione con il ballerino. Francesca Tocca e Valentin Alexandru dopo Amici 19 sembrerebbero aver deciso provare a far funzionare questa relazione.