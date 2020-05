Emma Marrone spiazza i fans con un annuncio su Instagram: “credo di essermi innamorata per la prima volta davvero”. Chi sarà il fortunato?

Emma Marrone si è finalmente innamorata. Ad annunciarlo a sorpresa è la cantante salentina che, durante una passeggiata per le vie di Roma, ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Un annuncio che ha letteralmente spiazzato i fans che, da tempo, sognano di verderla felice e innamorata. Stavolta Emma ha deciso di accontentare tutti: a conquistare il cuore della cantante è stata una fiammante Ferrari.

Emma Marrone, annuncio a sorpresa sui social: “credo di essermi innamorata davvero”

Emma Marrone ha trovato finalmente l’amore? Quella per un Rossa Ferrari sicuramente. Mentre passeggiava per Roma, la cantante che ha trascorso la quarantena nella capitale, lontana dalla sua famiglia, è stata rapita da una Ferrari parcheggiata in una stradina romana. “Credo di essermi innamorata per la prima volta davvero”, ha scritto la cantante il cui nome è stato recentemente accostato a X Factor come giudice della prossima edizione.

L’amore, dunque, non è ancora arrivato nella vita di Emma che ha recentemente parlato di Belen e Stefano De Martino. In attesa di trovare il principe azzurro, la cantante dedica tutte le sue energie alla famiglia, agli amici, alla musica e ai fans che avrebbe dovuto incontrare il 25 maggio all’Arena di Verona per festeggiare il compleanno e i suoi primi dieci anni di carriera. A causa dell’emergenza coronavirus, però, il concerto è saltato ed Emma in attesa di poter ritornare sul palco, si sta concentrando su altro.

Visualizza questo post su Instagram Credo di essermi innamorata per la prima volta davvero. ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 16 Mag 2020 alle ore 5:29 PDT

Sicuramente, però, la prima cosa che farà dopo la lunga quarantena sarà raggiungere la propria famiglia a cui è estremamente legata. Nel giorno della festa della mamma, la cantante ha pubblicato una bellissima foto con la madre in attesa di poterla riabbracciare e scattarne una nuova.