Emma Marrone e Gilda Ambrosio amiche dopo il passato con Stefano De Martino: scambio di divertenti messaggi su Instagram tra la cantante e la stilista.

Cos’hanno in comune Emma Marrone e Gilda Ambrosio? Stefano De Martino. La storia d’amore tra la cantante salentina e il conduttore napoletano è nota a tutti mentre Gilda èha condiviso una parte della sua vita con Stefano prima del ritorno di fiamma di quest’ultimo con Belen Rodriguez.

La storia tra Gilda Ambrosio e Stefano De Martino non è mai stata ufficializzata, ma i due sono stati sorpresi più volte insieme. Oggi, per entrambe, Stefano De Martino fa parte del passato e le due, non solo si seguono da un po’ su Instagram, ma si scambiano anche divertenti messaggi su Instagram

Emma Marrone e Gilda Ambrosio, divertente scambio di messaggi su Instagram: la cantante e la stilista amiche dopo Stefano De Martino

Tra Emma e Gilda Ambrosio, superata la fase Stefano De Martino, è nata una bella amicizia e simpatia. La cantante e la stilista hanno cominciato a seguirsi da tempo sui social, ma nelle ultime ore, si sono scambiate anche divertenti messaggi su Instagram.

Emma, in vacanza con l’amica e manager Francesca Savini in Norvegia, nelle scorse ore, su Instagram, ha pubblicato una storia in cui ha provato ad imitare le famose posedi Gilda. La Ambrosio, infatti, pubblica spesso selfie scattati in ascensore con delle pose che non tutti riescono a fare. Emma, così, ci ha provato e poi ha pubblicato la storia su Instagram taggando la stilista e scrivendo: “ci ho provato”.

La storia è stata poi ripostata dalla stessa Ambrosio che ha aggiunto due facce divertite. Insomma, tra Emma e Gilda sembra che sia nata una simpatia.

Entrambe, ufficialmente ancora single, riusciranno a trovare anche l’amore?