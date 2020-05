In estate, complice il rialzo delle temperature, si assiste purtroppo ad un maggior spreco alimentare e sono più frequenti anche i disturbi come gastrite causati da batteri che, proprio a causa del caldo, proliferano più facilmente nei cibi. Conservare bene gli alimenti è molto importante. Frigorifero o temperatura ambiente? Ecco dove devi mettere alcuni alimenti.

Conservazione alimenti | Carne e pesce

Durante l’emergenza che stiamo attraversando, spesso abbiamo acquistato grandi quantità di prodotti per limitare l’accesso ai supermercati, con conseguenti problemi di conservazione. Ecco qualche consiglio per far durare gli alimenti più a lungo, buoni e sani.

Carne e pesce ad esempio, sono gli alimenti che deperiscono più facilmente, non si conservano a lungo nemmeno in frigo: consumate entro massimo 2-3 giorni la carne e in 24 ore il pesce fresco; altrimenti, riponeteli in congelatore, meglio se già porzionati, poi scongelateli lentamente in frigo e consumateli entro un paio di giorni.

In questa stagione calda è meglio evitare pesce e carne crudi, così come le cotture al sangue; il pollame è una delle carni con il più alto rischio di contaminazione, che però scompare se si cuoce ad almeno 70 gradi. Se non l’avete, procuratevi un termometro da cucina.