Per regolare il colesterolo si pensa subito a tagliare i grassi, ma anche ridurre gli zuccheri di cui le bibite gassate sono eccezionalmente ricche è importante. Il metabolismo degli zuccheri e quello dei grassi sono strettamente legati: i carboidrati a rapido assorbimento (come gli zuccheri delle bibite) compromettono infatti il profilo lipidico.

Se assumiamo zuccheri in eccesso, il nostro organismo non riesce a convertili in energia (cioè non li brucia) e il loro unico destino è quello di essere trasformati in grassi.

Questi si depositeranno a livello addominale, contribuendo ad aumentare il livello dei trigliceridi, il peso corporeo e, indirettamente, anche il colesterolo.