Tutti i cibi che ti aiutano a dormire

Uno studio dell’Università di Oxford ha dimostrato che un buon apporto di acidi grassi omega 3, abbondanti nel pesce azzurro, favorisce il rilassamento e il sonno, sia agendo direttamente sulle membrane delle cellule nervose, sia stimolando la produzione di melatonina, grazie all’apporto di vitamina D.

È consigliabile scegliere pesci di piccola taglia, come le sardine, per vari motivi: non sono a rischio d’estinzione e sono meno inquinate da metalli pesanti. Oltre a proteine di ottima qualità e acidi grassi omega 3, le sardine sono anche ricche di magnesio, fosforo e ferro, e sono molto indicate per chi pratica sport, apportano infatti 150 calorie per 100g.

Il ruolo di infusi e tisane

Tra le tisane, la camomilla viene tradizionalmente usata per favorire il sonno, ma se il fiore non è setacciato deve essere messa in infusione per un tempo molto breve, altrimenti potrebbe avere effetti opposti.