Coronavirus | Emma Marrone rivede la sua famiglia dopo due mesi

Coronavirus | Emma Marrone, sul suo profilo Instagram, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori che è riuscita a rivedere la sua famiglia dopo i due mesi di quarantena forzata a causa dell’emergenza sanitaria che sta affrontando il nostro paese.

Emma Marrone, a causa del periodo di quarantena forzata per impedire il contagio da coronavirus, non ha potuto vedere i suoi genitori. La cantante e la sua famiglia sono stati separati per bene due mesi, ma in queste ore sono riusciti finalmente a riabbracciarsi.

Come i fan più informati ricorderanno bene, l’interprete di Amami è nata nella bella Puglia, ma a causa di impegni lavorativi è stata costretta a trasferirsi a Roma, città in cui vive da diversi anni. Per questo motivo non è stato possibile per loro potersi rincontrare, ma ora che le cose si stanno evolvendo per il meglio, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è subito tornata da loro. Dalla sua famiglia, dai suoi affetti e dalla sua terra.

Emma Marrone ha rivisto i suoi genitori dopo due mesi. Ad annunciarlo è stata la cantante stessa che sul suo profilo Instagram ha voluto condividere questa gioia con i suoi fan. Proprio come ha fatto Mara Venier ha rivisto il nipote dopo mesi.

Emma Marrone incontra i genitori dopo la quarantena da coronavirus: “La mia famiglia”

Emma Marrone, come anticipato, ha scelto di condividere la notizia con i suoi fan su Instagram. Anche se, a differenza del caso di Mara Venier e suo nipote, la cantante ha preferito non pubblicare fotografie o video che la ritraggono con i suoi parenti, ma ha scelto di immortale un piatto tipico della sua terra. Un piatto che nonostante l’emergenza del coronavirus sia in grado di farla sentire a casa.

“Questo è il mio ricongiungimento familiare” ha scritto Emma Marrone su Instagram, di recente tra l’altro pare le sia stato offerto di essere uno dei nuovi giudici di X Factor. “Io, la mia famiglia e la friseddha” ha proseguito la cantante. “Il mio salento e i profumi di casa” ha concluso la cantante. “Posso solo dire, grazie vita” ha aggiunto la cantante.

Emma Marrone è ritornata dalla sua famiglia dopo l’emergenza del coronavirus. Finalmente, dopo mesi difficili per tutti gli italiani, si inizia ad intravedere un piccolo raggio di sole.