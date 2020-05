Idratare i capelli seguendo dei semplici trattamenti naturali

Chioma disidratata e secca? Scopri come idratare i capelli, seguendo dei semplici trattamenti, da fare a casa facilmente con ingredienti naturali.

I capelli secchi è un problema che riguarda tantissime persone, spesso per diversi motivi, i capelli risultano opachi e spenti. Questo accade sia per cause esterne, come inquinamento, sole o troppo freddo, oppure per trattamenti cosmetici aggressivi come tinture. Invece per cause interne, come la cattiva alimentazione e la mancata idratazione, può causare secchezza.

I capelli secchi tendono a perdere lucentezza, elasticità e diventando sempre più fragili e tendono a spezzarsi e a formarsi le doppie punte.

Ci sono dei trattamenti naturali che possiamo fare a casa, che ci permettono di far idratare la chioma partendo dalle radici, scopriamo quali.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Capelli | come prepararli all’arrivo dell’estate, scopri i consigli

Idratare i capelli: ecco i trattamenti da seguire

E’ importante prendersi cura dei capelli, farlo in modo naturale è altrettanto benefico, così da non stressare ulteriormente la chioma. Scopriamo i trattamenti che possiamo fare a casa facilmente.

1- Olio di argan: un olio vegetale che viene estratto dai noccioli dell’Argania Spinosa, utile perchè fa risplendere la chioma splendente. Indicata per trattare i capelli secchi e disidratati a causa dell’uso smisurato e poco attento di piastra e phon. Non solo talvolta anche l’uso frequente di tinture e trattamenti come permanente e lavaggi troppo frequenti possono rendere i capelli secchi. Ecco come idratare la chioma: in una ciotola mettete cinque cucchiai di polvere di rhassoul, due cucchiai di olio di argan e 5 gocce di olio essenziale di neroli, mescolate e poi aggiungete un pò di acqua così da amalgamare bene il tutto, dovrete ottenere una crema densa e omogenea. Inumidite i capelli e distribuite bene su tutta la chioma, lasciate agire per circa 20 minuti, poi sciacquate bene e procedete con lo shampoo. Potete seguire questo trattamento 2 volte a settimana. Quando acquistate l’olio di argan accertatevi che sia puro al 100%.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Oli naturali per la cura dei capelli | Scegli quello più adatto

2- Olio di cocco: è un alleato perfetto per i capelli, infatti grazie agli acidi grassi saturi contenuti vanno ad idratare i capelli. Leggete sempre l’etichetta, deve essere scritto “extra-vergine” o “vergine”, sono quelli più adatti. In caso di capelli secchi, applicate sui capelli l’olio di cocco e avvolgete con un asciugamano inumidita in acqua calda, in questo modo gli acidi grassi presente nell’olio di cocco, penetreranno nella fibra capillare. Quindi la idrateranno in profondità, la chioma risulterà più luminosa. E’ importante lasciare in posa per almeno mezz’ora, poi trascorso il tempo sciacquate bene e procedete con lo shampoo abituale. In caso di capelli molto secchi, basta applicare l’olio di cocco sui capelli umidi, poi indossate una cuffia da doccia e andate a dormire. Al mattino seguente, fate lo shampoo per due o tre volte, fino a eliminare del tutto i residui di olio, noterete i capelli morbidi e setosi. Potete applicare l’olio di cocco insieme al balsamo, dopo aver fatto lo shampoo, insistete sulle punte e massaggiate delicatamente il cuoio capelluto.

3-Olio di sesamo: molto efficace per i capelli secchi, applicate poche gocce sulla chioma asciutta, oppure potete fare degli impacchi, poi massaggiate con le mani e lasciare agire per almeno 30 minuti, po procedete con lo shampoo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

4- Olio di arachidi: ha una composizione simile all’olio d’oliva, infatti idrata benissimo i capelli secchi e disidratati. Mettete in una ciotola 450 g di arachidi sgusciati e 45 ml di acqua tiepida, li lasciate in ammollo fino a quando la pelle non si stacca facilmente. Trasferite in un frullatore con i 3 cucchiai d’acqua e frullate benissimo, fino ad ottenere una crema omogenea. Trasferite in frigo e lasciate riposare per almeno 24 ore, poi applicate su tutta la chioma, insistendo sulle punte.

5- Olio di germe di grano:in combinazione con l’avocado è molto efficace per trattare i capelli secchi. Infatti, l’avocado apporta acidi grassi essenziali e nutrienti, non solo è ricco in vitamine. Preparate la maschera: in un boccale, mettete la polpa dell’avocado maturo e aggiungete 15 ml di olio di germe di grano, frullate bene,dovrete ottenere una crema omogenea. Applicate la maschera sui capelli e lasciatela agire per circa 15 minuti, poi sciacquate bene e procedete con lo shampoo. Si consiglia di farlo almeno una volta a settimana.

6- Uovo e latte: l’uovo è un ingrediente spesso usato per la cura dei capelli, perfetto per la preparare maschere per la presenza di proteine e minerali. Preparate la maschera: In una ciotola, sbattete l’uovo con le fruste, aggiungete 125 ml di acqua e 15 ml di acqua di rose. Se dovesse essere molto liquido, aggiungete qualche cucchiaio di latte in polvere. Mescolate bene e applicate sui capelli e lasciate agire per circa 20 minuti. Poi procedete con lo shampoo.

7- Banana e olio di mandorle: la banana è delle proprietà benefiche per i capelli, mentre l’olio di mandorle vanno ad idratare e donano luminosità. Preparate la maschera, basta mettere in un boccale una banana e 125 ml di olio di mandorle e frullate bene, fino ad ottenere una crema. Applicate sui capelli e lasciate agire per circa 20 minuti.

8- Burro di cacao e olio di cocco: il burro di cacao perchè idrata i capelli dalle radici, mentre i grassi contenuti nell’olio di cocco riducendo la secchezza in tutta la chioma. In un pentolino, riscaldate a bagnomaria il burro di cacao circa 30 grammi, poi aggiungete 15 grammi di l’olio di cocco e mescolate bene per amalgamare bene, poi spegnete e lasciate intiepidire. Applicate sui capelli prima che si solidifichi, poi lasciate agire per 30 minuti e poi risciacquate, poi applicate 3 volte a settimane.

9- Zucca e miele: la zucca può essere utilizzata come un balsamo naturale per idratare i capelli. Tagliate due fettine di zucca e lasciate cuocere in una pentola con acqua quando si ammorbidisce, schiacciate con una forchetta e aggiungete 3 cucchiai di miele e mescolate bene. Inumidite i capelli e applicate la crema massaggiando delicatamente sul cuoi capelluto e lasciate agire per 30 minuti. Risciacquate abbondantemente con acqua, se potete ripetere due volte a settimana.

Consigli utili da seguire

I capelli secchi e sfibrati, purtroppo è un problema che riguarda tantissime persone, la causa principale è la scarsa idratazione e la poca cura dei capelli. Quando i capelli diventano secchi, tendono a perdere lucentezza e diventano sempre più fragili e tenderanno a spezzarsi. Ma se si presta più attenzione, seguendo i consigli, noterete subito la differenza.

Ecco alcuni consigli da seguire.

Non lavare tutti i giorni i capelli

Utilizzate solo prodotti adatti ai vostri capelli

Non utilizzate spesso le piastre

SULLO STESSO ARGOMENTO: Asciugare i capelli in modo perfetto | Segui i nostri consigli