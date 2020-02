Olio di semi di zucca per donare forza e vitalità ai capelli

Ecco un rimedio naturale fortificante per i capelli per un rinnovato splenore visibile in soli 7 giorni. Di addio alla caduta dei capelli con l’olio di semi di zucca.

Molti fattori concorrono per danneggiare la salute dei capelli. Stress, squilibri ormonali, età possono portare a calvizia e caduta dei capelli. Esistono molti trattamenti farmaceuti fortificanti per i capelli ma anche efficaci rimedi naturali come l’olio di semi di zucca che aiuta a potenziare e accellera la ricrescita dei capelli in solo 7 giorni.

Calvizia, fortifica i capelli con l’olio di semi di zucca

La perdita dei capelli è una condizione che colpisce indipendentemente dal sesso e dall’età. Perdere i capelli o vederli diradare ha un impatto negativo a livello psicologico e influisce sulla percezione che si ha di se stessi. I capelli sono un elemento determinante della nostra bellezza, una chioma folta e splendente che contornano il viso lo valorizzano.

Da qui l’importanza di prendersi cura dei propri capelli, una cura che può avvalersi anche degli ingredienti naturali che la natura mette a nostra disposizione, alternative naturali, come gli oli saranno efficaci per nutrire, rafforzare e idratare i capelli e quindi promuoverne la crescita.

I benefici dell’olio di semi di zucca per i capelli

La famosa blogger di bellezza Farah Dhukai ha testato i benefici dell’olio di semi di zucca contro la caduta dei capelli e lo ha trovato ottimo per il rafforzamento dei capelli e per la loro forza e vitalità.

Un olio con una reputazione ottima che miscelato sapientemente ad altri ingredienti naturali come l’olio essenziale di menta piperita, genera una lozione magica.

La zucca è una pianta originaria del Nord America ed i suoi effetti benefici per il corpo sono moltteplici e documentati.

Uno studio randomizzato dal titolo “Effetto dell’olio di semi di zucca sulla crescita dei capelli negli uomini con alopecia androgenetica: una prova randomizzata, in doppio cieco, controllata con placebo” pubblicato dal National Institutes of Health ha dimostrato l’effetto benefico dell’olio di semi di zucca sulla crescita dei capelli.

Lo studio in questione è stato condotto su 76 pazienti affetti da diversi gradi di alopecia, da lieve a moderata. 76 persone hanno ricevuto un trattamento a base di olio disemi di zucca, altrettante persone con lo stesso grado di alopecia hanno ricevuto un trattamento placebo. Dopo 24 settimane, la valutazione dei due trattamenti ha portato alla conclusione che il gruppo trattato con olio di semi di zucca aveva più capelli rispetto all’inizio dello studio ed ovviamente più capelli rispetto al gruppo trattato con un placebo. Il merito di questa buona crescita dei capelli è dovuto ai fitosteroli contenuti in questo olio ma è importante notare che l’olio di semi di zucca non è stato l’unico ingrediente utilizzato in questo esperimento.

I benefici dell’olio di menta piperita per i capelli



La menta piperita è una pianta originaria dell’Europa che gode di virtù diffuse: è una pianta gastrica carminativa e stimolante ed è benefica soprattutto a livello cosmetico. Il mentolo, il principale ingrediente attivo di questa pianta è ha un’azione antinfiammatoria, antimicrobica, antimicotica, antiossidante e antitumorale. Inoltre il mentolo promuovere la crescita dei capelli secondo quanto dimostrato da uno studio in vitro dal titolo

“Olio di menta piperita favorisce la crescita dei capelli senza segni tossici” pubblicato dal National Institutes of Health che dimostra che può essere efficaciemente utilizzato come farmaco terapeutico alternativo per prevenire la caduta dei capelli.

Loziona magica fortificante per i capelli, la ricetta

Preparare questa lozione magica dalle proprietà anticaduta è molto semplice, basta miscelare 2 cucchiai di olio di semi di zucca con alcune gocce di olio essenziale di menta piperita. Più i capelli sono lunghi più si necessiterà di un maggiore quantitativo di lozione.

Preparazione:

Per godere appieno di questa lozione bisogna scaldare l’olio di zucca prima di aggiungere le gocce di olio essenziale di menta piperita e applicalo sul cuoio capelluto mentre è ancora tiepido e procedere con massaggi circolari per promuoverne l’assorbimento.

Dopo il massaggio bisogna pettinare i capelli per distribuire il prodotto su tutta la lunghezza per almeno 5-7 minuti. Trascorso questo lasso di tempo procedere alla consueta detersione dei capelli.

Se i capelli sono particolarmente sfibrati e spenti si può lasciare che l’impacco agisca durante la notte e lavare i capelli al mattino successivo. Inoltre, e per una maggiore efficienza, questo trattamento deve essere effettuato per 7 giorni oppure 2-3 volte a settimana fino al visibile miglioramento dell’alopecia.