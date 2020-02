Morgan squalificato a Sanremo 2020: perché ha offeso Bugo

Morgan e Bugo sono stati squalificati dal Sanremo di Amadeus. La sala stampa ha però svelato un retroscena sul loro abbandono

La quarta serata del Festival di Sanremo si è conclusa in maniera inaspettata con la squalifica di Morgan e Bugo. L’ex marito di Asia Argento ha stupito tutti, cantando sul palco dell’Ariston il testo del brano proposto completamente diverso, offendendo il suo compagno artistico che ha scelto di non esibirsi.

A qualche ora da quel magico momento, alcuni membri della sala stampa hanno rivelato un succoso retroscena all’Altro Festival, retroscena che spiegherebbe perché Morgan e Bugo hanno litigato al Festival di Sanremo. Il motivo?

Bugo avrebbe cantato più del previsto durante la serata dedicata alla cover, scatenando l’ira dell’ex marito di Asia Argento.

Dopo che Morgan e Bugo sono stati squalificati da Sanremo 2020, ovviamente sono iniziati a spuntare i vari retroscena. Alcuni succosi aneddoti, però, spuntano dalla sala stampa durante lo scorso appuntamento con L’Altro Festival con Nicola Savino.

Alcuni giornalisti, come anticipato, hanno rivelato che l’ex marito di Asia Argento si sarebbe infuriato con il suo collega perché quest’ultimo durante la serata dedicata alle cover avrebbe cantato alcune strofe che non gli erano state assegnate, compromettendo poi il risultato della performance. Performance che non erano nemmeno riusciti a provare svariate volte, facendo andare Morgan su tutte le furie a Sanremo.

I diretti interessati, almeno per il momento, hanno preferito non replicare. Anche se alcuni dei presenti all’Ariston hanno rivelato che Morgan avrebbe paura di incontrare Bugo dopo la squalifica al Festival di Sanremo.

Intanto, è già diventata virale la reazione di Elettra Lamborghini alla squalifica dei due artisti.

Morgan e Bugo dopo la squalifica a Sanremo non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito a quanto accaduto in queste ore, lasciando tutti nel mistero più totale. Le voci che circolano sul loro litigio sono vere?