Con l’arrivo dell’estate i capelli vanno preparati, così da poter sfoggiare una chioma sana e luminosa. Scopriamo alcuni consigli utili.

E’ importante prendersi cura dei capelli, tutto l’anno, con una routine di bellezza semplice e mirata in base al proprio capello.

Spesso i lavaggi frequenti, le tinture e i prodotti per definire lo styling possono danneggiare ed indebolire la chioma.

In particolar modo, con l’arrivo dell’estate i capelli deve essere pronti, così da poter sfoggiare una chioma folta e luminosa.

Si sa che che con l’arrivo delle alte temperature e non solo, il sale, l’umidità e la salsedine, possono sfibrare e danneggiare la vostra chioma. Quindi è opportuno preparare i capelli, con dei piccoli e semplici accorgimenti per evitare che si possano seccare o sfibrare. Noi di CheDonna.it, vi diamo tutti i consigli utili per fronteggiare l’arrivo della stagione più bella dell’anno.

Capelli: come prepararli seguendo alcuni step

L’estate è dietro l’angolo, i capelli non possono aspettare, si devono preparare, per affrontare al meglio il sole, salsedine e cloro.

I capelli sono spesso il nostro punto debole quando arriva l’estate, perchè vengono stressati, di più e non solo. Si ricorre spesso a lavaggi, perchè trascorriamo più tempo all’aria aperta, quindi sono esposti maggiormente all’inquinamento atmosferico, ma soprattutto se andiamo al mare o in piscina, li laviamo con maggiore frequenza.

Quindi per evitare di ritrovarci con una chioma secca, sfibrata e poco luminosa, è necessario seguire questi consigli.

1- Lavare i capelli con prodotti naturali: l’utilizzo di shampoo con ingredienti aggressivi e non naturali, possono danneggiare la chioma. In procinto dell’arrivo dell’estate è opportuno cambiare abitudini, ecco come. Innanzitutto i capelli vanno lavati ogni 3/4 giorni, perchè i lavaggi frequenti danneggiano la chioma, tra uno shampoo e l’altro utilizzate uno secco, che dona volume alla chioma e la fortifica. Scegliete uno shampoo che non contenga siliconi e solfati.

2- Applicare il balsamo per districare i capelli: è importantissimo per la cura completa dei capelli. In particolar modo nella stagione estiva, in quanto i capelli sono più esposti al sole e ai raggi ultravioletti, che tendono a sfibrarli. Quindi se non viene applicato regolarmente, le punte appaiono seccarsi, scegliete sempre un balsamo adatto al vostro capello.

3- Utilizzare periodicamente delle maschere: la chioma va nutrita e curata sempre, in particolar modo prima dell’estate. Anche in questo caso, la maschera cambia in base al tipo di capelli, si applica su tutta la chioma, partendo proprio dalla radice, fino ad arrivare alle punte. Dopo l’applicazione deve riposare bene per almeno 15 minuti, poi procedete con lo shampoo, come di consueto. Si consiglia di fare le maschere anche durante l’estate. Scegliete sempre prodotti a base di olio come argan, jojoba o cocco. Naturalmente in caso di cuoio capelluto irritato, potete applicare maschere lenitive. Ad ogni capelli la sua maschera, scopri quale:

4- Tagliare un pò le punte: non è buona abitudine aspettare dopo l’estate per tagliare i capelli. Una piccola spuntatina ai capelli è quello che ci vuole, magari eliminate le fastidiose doppie punte.

5- Seguire un alimentazione sana:alcuni alimenti sono davvero utili per i vostri capelli, perchè idratano e fortificano, scopriamoli. Seguire una dieta mirata, ricca in vitamina A, B5 ed E, scegliete questi alimenti:

albicocche

broccoli

pomodori

carote

noci: mangiare 2-3 noci al giorno dona vitalità ai capelli, rinforzando la fibra capillare;

pesce azzurro

tè verde

6- Evitare di legare spesso i capelli: gli elastici sono sconsigliati, meglio fermagli o fasce, così da evitare di stressare la fibra dei capelli. Se proprio non riuscite a rinunciare ad una coda di cavallo, utilizzate elastici molto morbidi per raccogliere i capelli. Infatti con l’aumento della temperatura, non si può rinunciare ad una treccia o uno chignon.

7- Attenzione quando asciugate i capelli: non solo i prodotti aggressivi sono deleteri per i capelli, ma anche le temperature elevate di phon e piastre, possono rovinare la chioma. In procinto della bella stagione, le temperature sono più alte, quindi asciugare i capelli all’aria aperta, è la soluzione ideale. In questo modo evitate l’utilizzo di phon e piastre che a lungo andare rendono i capelli sfibrati e secchi. Non è un problema anche per chi deve domare i capelli ricci, basta utilizzare schiume e spray per tenerli a bada. Se l’idea di rinunciare al phon per il vostro styling, non vi piace, potete scegliere quelli che emettono ioni negativi. Infatti vanno ad eliminare l’elettricità statica dai capelli, non noterete i vostri capelli elettrizzati e opachi.

Capelli al sole: come proteggerli