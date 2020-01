I capelli hanno spesso un cattivo odore, le cause possono essere diverse, dall’inquinamento al fumo di sigaretta. Scopri come avere i capelli profumati.

I vostri capelli si ingrassano facilmente e hanno un odore sgradevole? Da cosa può dipendere? I fattori responsabili sono diversi, dall’eccesso di grasso all’inquinamento atmosferico, questi non sono solo responsabili del cattivo odore, ma anche della secchezza o della produzione di grasso del cuoio capelluto. Scopriamo perchè i capelli possono avere un cattivo odore e come profumarli in modo naturale. Perché i capelli possono avere un cattivo odore?

I capelli spesso hanno un cattivo odore, il più delle volte molto sgradevole, ma questo da cosa dipende?

Le persone che hanno i capelli grassi sono più esposte a questo problema, non tutti hanno hanno la fortuna di avere capelli forti e lucidi che restano puliti per più giorni.

Ecco le principali cause dei capelli che emanano un cattivo odore:

1-Eccesso di grasso: non solo è brutto a vedersi, ma causa un odore sgradevole ai capelli. Quando si produce più grasso del dovuto sul cuoio capelluto, i batteri trovano terreno fertile, in quanto si nutrono del grasso e si riproducono in questo clima con maggiore rapidità generando così il cattivo odore. Questo può dipendere: dai cambiamenti ormonali, dallo stress e dal tipo di shampoo che utilizzate per lavare i capelli. Chiedete consiglio al dermatologo, quello più adatto a voi.

2-Odore di fumo: tipico delle persone che fumano, infatti l’odore di sigaretta non interessa solo le mani ma anche i capelli.

3- Smog: l’inquinamento atmosferico, soprattutto nelle grandi città è il maggior responsabile dell’odore sgradevole dei capelli.

4- Frittura in casa: se avete l’abitudine di friggere o cucinare piatti elaborati, sicuramente i capelli tendono ad assorbire la “puzza”, soprattutto se preparate una frittura di pesce.

5- Scarsa igiene: accade quando si lavano i capelli non frequentemente, si dovrebbe eseguire lo shampoo almeno due volte a settimana, questa routine garantisce la produzione di proteine necessaria per mantenere sano il cuoio capelluto. Non lavare spesso i capelli fa in modo che il grasso e le cellule morte che restano sul cuoio capelluto emanano un cattivo odore. E’ fondamentale lavare i capelli, massaggiando bene e delicatamente il cuoio capelluto con le dita.

6- Presenza di funghi: il cuoio capelluto può ospitare i funghi, che purtroppo incrementano la produzione di grasso e rendono i capelli più puzzolenti.

7-Umidità: è responsabile del cattivo odore dei capelli, questo si verifica se si va a dormire con in capelli bagnati, oppure indossare un cappello con i capelli umidi. Questo accade, perchè si sa che sulle lenzuola o nel cappello vivono i batteri che quando entrano in contatto con l’umidità, il loro habitat naturale che generano il cattivo odore.

Consigli per trattare i capelli ed eliminare il cattivo odore

Come ribadito tra le cause del cattivo odore dei capelli, dipende dall’eccesso di grasso, ma molte persone non sanno che lavare quotidianamente i capelli grassi, possono solo peggiorare il problema. Ma perchè? Il cuoio capelluto si sente attaccato e potrebbe produrre ancora più sebo, i capelli si dovrebbero lavare da un minimo di due ad un massimo di 4 volte a settimana, magari alternando con lo shampoo a secco.

E’ importante scegliere e farsi consigliare al momento dell’acquisto lo shampoo per capelli grassi, che devono contenere gli estratti di ortica, tea tree oil, idrolato di salvia, olio essenziale di rosmarino, limone, arancio, pompelmo, menta e lavanda. il cuoio capelluto, a base di limone, miele ed argilla verde. Seguendo questi consigli, andate a purificare provate a fare anche una maschera per capelli a base di limone, miele ed argilla verde.

Fare lo shampoo è il modo migliore per eliminare il cattivo odore, ma il secondo step è mantenere i capelli profumati per lungo tempo.

In commercio esistono proprio dei profumi per capelli, per far profumare la chioma, ma potete anche prepararlo a casa voi in poco tempo ecco come: miscelate qualche goccia di lavanda con un altro olio per capelli, come il cocco o il Jojoba, e poi lo spruzzate un po’ sulle lunghezze oppure spruzzate un pò sulla spazzola e passatela tra i capelli.

Il consiglio degli hair stylist è di non profumare i capelli tutti i giorni, perché li potreste danneggiare o sporcare di più. Scegliete sempre oli essenziali o profumi come quello di lavanda prima di andare al letto.

Come proteggere i capelli dal cattivo odore

