La maschera per capelli grassi all’albume d’uovo è una ricetta semplicissima da fare a casa. Se hai problemi di sebo in eccesso nel cuoio capelluto, allora questa maschera è adatta a te – VIDEO

La maschera per capelli grassi all’albume d’uovo è ciò che ti serve se hai problemi di sebo in eccesso sulla cute dei tuoi capelli. Ma non solo, questo impacco, applicato una volta la settimana, rende i tuoi capelli lucidi, morbidi e leggeri.

I passaggi e gli ingredienti sono semplici e facili da mettere in pratica. Regala anche tu una carezza alla tua chioma

