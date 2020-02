Proteggere i capelli dal cloro | scopri come fortificarli

I capelli vanno protetti dal cloro, soprattutto se si frequenta spesso la piscina, basta seguire dei consigli semplici, così da garantire una chioma forte.

I capelli vanno protetti e curati sempre a prescindere dall’attività sportiva che si pratica, anche lo smog, la polvere, i trattamenti come tinture, decolorazioni e permanenti, le tecniche di asciugatura con piastre e phon possono danneggiare i capelli.

La salute dei capelli è importante, le donne che praticano attività sportiva, in particolar modo nuoto, acquagym e hidrobike, i capelli non vanno mai trascurati.

Non c’è dubbio che nuotare faccia bene alla nostra salute, ma è pur vero che i capelli vanno protetti dal cloro, per evitare che risulteranno fragili e sfibrati.

Non è opportuno fare una risciacquata o fare uno shampoo, i capelli vanno curati e trattati, ma molto dipende dalla frequenza con cui ci tuffiamo in vasca e anche dalla natura dei nostri capelli.

Il cloro, si sa è il nemico dei capelli, perchè li rende aridi e secchi, a lungo andare se non si proteggono perdono lucentezza e morbidezza.

Noi di Chedonna.it vi diamo qualche consiglio per non rinunciare al nuoto, prendendovi cura dei vostri capelli.

Cloro: come proteggere i capelli prima di nuotare o dopo

Il cloro, come la salsedine sono nemici dei capelli, a lungo andare se non facciamo nulla per proteggerli, risulteranno secchi e sfibrati.

Innanzitutto, si deve evitare che il cloro vada a disidratare e sfibrare i capelli, rendendoli deboli, con formazione di doppie punte.

Ecco alcuni consigli utili a riguardo.

Indossare la cuffia in silicone, soprattutto per motivi di igiene: è un accessorio fondamentale, in commercio si trovano di diverso materiale : tela, silicone, poliuretano e lattice, ma la migliore è in silicone. Non indossate mai quella in lattice, perché tende a strappare qualche capello quando la si indossa e la si toglie.

soprattutto per motivi di igiene: è un accessorio fondamentale, in commercio si trovano di diverso materiale tela, silicone, poliuretano e lattice, ma la migliore è in silicone. Non indossate mai quella in lattice, perché tende a strappare qualche capello quando la si indossa e la si toglie. Lavare accuratamente i capelli con lo shampoo per eliminare tutti i residui di cloro.

con lo shampoo per eliminare tutti i residui di cloro. Non pettinare i capelli dopo la piscina se non avete fatto lo shampoo e applicato il balsamo.

Ma esaminiamo in dettaglio come prenderci cura dei capelli prima e dopo il nuoto.

Prima di iniziare a praticare l’attività in piscina è opportuno seguire alcuni accorgimenti per proteggere i capelli dal cloro.

Fare una doccia con acqua e basta, prima di immergersi, così sia la pelle che i capelli assorbono meno cloro. Applicare sui capelli un pò di olio di cocco, in quanto va ad idratare i capelli nutrendoli. Basta distribuirlo uniformemente sui capelli, dalla radice alle punte. Spruzzare un pò di olio di jojoba che protegge i capelli, un vero e proprio schermo.

Anche se può sembrare banale, è importante ribadire alcuni consigli utili per proteggere i capelli dal cloro, dopo aver terminato l’attività sportiva.

Lavare i capelli bene: può sembrare scontato, ma non è utile fare solo lo shampoo, dovete scegliere uno idratante e delicato, come con il burro di Karitè. Questo ha un effetto emolliente e molto delicato, ma potete anche scegliere prodotti a base di semi di lino. Applicare il balsamo: dopo aver lavato i capelli ed aver eliminato lo shampoo, è necessario idratare e nutrire i capelli. Dopo noterete i capelli più lucenti e morbidi, addio a capelli crespi e aridi. Asciugare i capelli: questa operazione richiede molta attenzione, in quanto non dovete mai far arrivare il getto di aria calda vicino ai capelli. Potete anche utilizzare i diffusori che limitano il getto di aria.

Le donne che praticano il nuoto o qualsiasi altra attività in piscina, almeno due volte alla settimana, è consigliabile fare una maschera specifica che idrata e nutre i capelli. Non vi porterà via molto tempo, bastano solo 20 minuti di posa e noterete sicuramente i capelli più morbidi e idratati.