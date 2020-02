Capelli | Tutti i trucchi per ricci sublimi e lucenti sempre

Capelli | Tutti i migliori trucchi per ricci sublimi e lucenti: i consigli pratici da adottare a casa quotidianamente per la bellezza dei capelli

Spesso quando si parla di capelli si pensa al liscio ma i capelli, quelli ricci, sono molto belli se tenuti come da dovere. Chi ha capelli ricci lo sa, la cura per il riccio richiede tempo e sapienza, esperienza e molta pazienza. Non tutti i capelli ricci sono uguali e il detto “ogni riccio un capriccio” ne è la prova. Molte donne hanno capigliature ricce che di riccio è rimasto ben poco, vediamo in giro capigliature arruffate, spente e ricci che hanno perso la loro elasticità e volume. Perché succede? Semplicemente perché non si conoscono i trucchi giusti. Per esempio non pettinare i capelli ricci quando sono asciutti! Potrebbe essere un consiglio da quattro soldi ma così non è. Il capello riccio, a differenza di quello liscio, ha tutt’altra storia. La cura dei capelli ricci è molto diversa da chi ha capelli lisci, così come i prodotti da utilizzare per avere quella lucentezza e morbidezza tipica dei migliori saloon di bellezza. Oggi parliamo di come curare i capelli ricci, i trucchi migliori e i consigli pratici per avere sempre una chioma da Leone, vigorosa, splendida e lucente!

Capelli | I trucchi per ricci sublimi e lucenti

Chi ha una testa piena di riccioli, spesso desidera i capelli lisci più facili da domare. Ma non è necessario! La cura adatta e i trucchi di styling corretti ti renderanno in grado di controllare le tue onde selvagge e trasformeranno i tuoi capelli fragili e crespi in soffici, setosi riccioli. Scopri come curare i tuoi capelli ricci con pochi semplici accorgimenti. Da dove partire per avere dei riccioli d’oro? Sicuramente dall’asciugatura!

I capelli ricci tendono a diventare secchi e spesso hanno bisogno di cure. I riccioli non circondano strettamente la testa come succede con i capelli lisci ed hanno, di conseguenza, un contatto limitato con il sebo condizionante del cuoio capelluto. I cerchi naturali dei capelli ricci contribuiscono alla creazione di uno strato di forfora meno regolare che li rende ipersensibili a influenze dannose. Proprio per questo motivo Il giusto trattamento per capelli ricci parte già dall'asciugatura. Proprio per questo motivo i capelli ricci andrebbero trattati con delicatezza quando sono ancora bagnati . Quindi come procedere?

