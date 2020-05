Fabrizio Moro svela il suo “senso di ogni cosa” in 10 foto: la nuova versione della canzone sarà pubblicata da venerdì 22 maggio.

Fabrizio Moro fa rivivere una delle sue canzoni più belle. Da venerdì 22 maggio, su tutte le piattaforme disponibili, sarà pubblicata la nuova versione de Il senso di ogni cosa, canzone pubblicata per la prima volta il 22 maggio 2009, contenuta nell’album Barabba e unico singolo lanciato dell’EP.

Una canzone molto amata dai fans fedelissimi di Moro che ha deciso di proporla in una nuova versione svelando anche ai fans il suo senso di ogni cosa in dieci foto molto private e che, finora, non aveva mai pubblicato sui social.

Fabrizio Moro svela il suo senso di ogni cosa: i figli, gli amici, i tatuaggi, i fan, la musica

Qual è il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro? A svelarlo è proprio il cantautore che, dopo aver chiesto ai fans di svelargli il senso di ogni cosa attraverso un video, ha fatto la stessa cosa condividendo sui social le foto che racchiudono quello che, per lui, rappresenta il senso di ogni cosa.

In occasione del lancio della nuova versione della canzone “Il senso di ogni cosa”, accompagnata da un’immagine di copertina rappresentata da un cuore realizzato dall‘ex compagna Giada Domenicone (la foto che vedete qui in alto), Fabrizio Moro ha aperto anche un profilo su Tik Tok dove, ogni giorno, si è raccontato ai fans in maniera inedita. Attraverso delle foto tirate fuori dal cassetto dei ricordi, Moro ha svelato le cose che per lui rappresentano il senso di ogni cosa.

Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro è rappresentato dai figli Libero e Anita di cui ha parlato in una recente intervista rilasciata ai microfoni della pagina Instagram di Billboard Italia. Poi c’è la musica che oltre ad essere la sua grande passione è diventata anche un lavoro. E ancora: i tatuaggi che Moro definisce come “storie sulla pelle” come dimostrano i numerosi tatuaggi che ha sparsi sul corpo e che racchiudono quelle che sono le tappe fondamentali della sua vita.

Il senso di ogni cosa è rappresentato dai viaggi che Moro ha fatto e continua a fare non solo per realizzare i suoi sogni, ma anche per regalare un sogno ai fans incontrandoli in tour o nelle varie tappe degli instore. Quei fans che per il cantautore sono fondamentali. La voce dei suoi fans fa parte del suo senso di ogni cosa e proprio ai fans il cantautore ricorda quanto siano importanti per lui concludendo spesso i suoi video con un “vi voglio bene”.

Infine, il senso di ogni cosa di Moro è rappresentato dagli amici e dalle fragilità che, nel suo caso, ha due nomi: quello dei suoi bambini Libero e Anita.