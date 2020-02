L’olio di argan è un vero e proprio elisir di bellezza per i vostri capelli, perchè li rende morbidi e idratati, vediamo come utilizzarlo.

L’olio di argan è un olio vegetale che viene estratto dai noccioli dell’Argania Spinosa, pianta originaria del sudest del Marocco.

Viene spesso utilizzato come rimedio naturale per idratare e curare la pelle, ma è un elisir di bellezza per i nostri capelli.

Si sa che lo smog, l’utilizzo costante di piastre e phon, non solo anche l’inquinamento rendono i capelli sfibrati e poco luminosi.

Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche suggerimento per utilizzare al meglio l’olio di argan, per donare alla vostra chioma luminosità, morbidezza e inoltre previene le doppie punte.

Come utilizzarlo per capelli

L’olio di argan è utile per i vostri capelli, in quanto rende la vostra chioma splendente, spesso i capelli risultano danneggiati a causa dell’uso smisurato e poco attento di piastra e phon. Non solo anche le tinture e trattamenti come permanente e lavaggi troppo frequenti possono rendere i capelli:

aridi

sfibrati

crespi

spenti

L’olio di argan in questi casi si rivela un ottimo rimedio per la vostra chioma, perchè è ricco in vitamina E ed è adatto a tutti i capelli, vediamo come.

1- Capelli secchi

Se utilizzate i l‘olio di argan, idrata la vostra chioma, ecco come fare:

basta mettere in una ciotola, cinque cucchiai di polvere di rhassoul, due cucchiai di olio di argan e 5 gocce di olio essenziale di neroli;

aggiungete acqua o un idrolato di fiori di arancio;

mischiate fini ad ottenere una crema densa e omogenea;

applicate l’impacco sui capelli umidi;

lasciate agire per circa 20 minuti;

procedete con lo shampoo come fate abitualmente;

E’ un trattamento che potete farlo almeno 2 volte a settimana, per curare i capelli secchi e sfibrati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Capelli secchi? Ecco tre rimedi naturali

2- Capelli con doppie punte

Le doppie punte sono un fastidioso problema che interessa diverse donne, soprattutto per l’uso frequente di piastre e agenti aggressivi, ma se curiamo i capelli con l’olio di argan, noterete subito dei miglioramenti, ecco come.

Mettete in una ciotola due cucchiai di olio di cocco, ammorbidito e unite un cucchiaio di olio di argan;

amalgamate bene il tutto:

aggiungete due gocce di olio essenziale di eucalipto e due di geranio;

mescolate e applicate direttamente sulle punte dei capelli, dovete distribuire bene il prodotto;

lasciate agire per 15 minuti circa;

proseguite con lo shampoo.

Questo trattamento lo potete ripetere almeno una volta a settimana, così da prevenire a lungo termine le doppie punte.

3- Capelli ricci e crespi

I capelli molto ricci e crespi, tendono a perdere definizione e volume, questo causa secchezza ai capelli, li rende crespi e li elettrizza. Per questi motivi non è facile tenerli in ordine, ma l’olio di argan fa il caso vostro, perchè idratati e li rende più morbidi, creando una speciale barriera protettiva, senza però ungere il cuoio capelluto. Basta aggiungere qualche goccia di olio di argan alla schiuma per capelli, così eliminate subito il crespo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Come curare i capelli ricci: tutti i trucchi e i consigli pratici

4- Olio di argan per districare i capelli

Capelli districati? L’olio di argan fa il caso vostro, basta utilizzarlo sui capelli umidi, rendendoli più gestibili quando le pettinate.

Però dovete sempre trattare sempre i capelli con delicatezza, senza stressarli con prodotti aggressivi ed evitare di maltrattarli con asciugature veloci. Evitate di pettinare i capelli ricci quando sono asciutti perché potrebbero spezzarsi più facilmente ed indebolirsi.

5- Previene la caduta

L’olio di argan, previene la caduta dei vostri capelli e non solo aiuta nella ricrescita grazie alla vitamina E in essa contenuta. Procedete in questo modo: riscaldare poche gocce di olio di argan con un paio di spicchi d’aglio,li dovete lasciare in infusione per circa un’ora e poi lo dovete applicare sul cuoio capelluto, facendo attenzione a massaggiare delicatamente. Dovete seguire questo consiglio prima del normale lavaggio.

Come applicarlo per garantire una chioma perfetta?

Scopriamo come applicarlo sui capelli per ottenere un ottimo risultato

– Preparare il cuoio capelluto

Massaggiate con i polpastrelli l’olio di argan sui capelli asciutti, l’importante è fare movimenti lenti e circolari, così da garantire la circolazione, in modo che si assorbe meglio. Applicatelo dalla radice fino ad arrivare alle punte o facendo un impacco, oppure sia prima che dopo lo styling.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Prendersi cura dei capelli ogni giorno | segui i nostri consigli

– Applicare sui capelli asciutti per ridurre il crespo

Se utilizzate l’olio di argan sui capelli asciutti, ridurrete l’effetto crespo, perchè si creerà una barriera protettiva, che proteggerà la chioma da calore e agenti esterni. Basta applicare qualche goccia di argan al centro delle mani, lo riscaldate tra i palmi e poi lo distribuite su tutta la lunghezza. Dopo aver asciugato i capelli, saranno idratati dalla radice alle punte e non solo risulteranno più luminosi e morbidi al tatto.

– Fare l’ impacco prima dello shampoo

Se volete utilizzarlo come impacco, basta distribuire l’olio di argan sui capelli dalla radice alle punte e lo lasciate agire per un’ora, se potete anche tutta la notte.

Poi fate lo shampoo come di solito, però è consigliabile utilizzare un prodotto neutro e delicato, poi procedete alla messa in piega. Noterete che quest’ultima risulterà leggera e perfetta e i vostri capelli saranno voluminosi e brillanti.