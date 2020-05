Eros Ramazzotti beccato con un’ex tronista di Uomini e Donne

Eros Ramazzotti è stato paparazzato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, insieme ad un’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne. Lei ha raccontato alla rivista del loro incontro.

Eros Ramazzotti da qualche tempo è tornato al centro della cronaca rosa a causa della fine del suo secondo matrimonio. Durante il corso di questo periodo, infatti, più volte gli sono stati accostati diversi flirt. La maggior parte di questi, però, è bene precisare, sono stati smentiti. Questa volta l’ex di Michelle Hunziker è stato paparazzato insieme ad un’ex tronista di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando?

Di Sonia Lorenzini di Uomini e Donne! L’ex tronista, sempre sulle pagine del settimanale, ha descritto l’incontro con il cantante, che di recente ha smentito la storia con Roberta Morise, ha commentato l’incontro con Eros senza però sbilanciarsi più di tanto.

“Io ed Eros ci siamo conosciuti mentre ero con alcune mie amiche al maneggio” ha commentato Sonia. “Lui è stato davvero molto carino, cos’altro dovrei aggiungere su quell’incontro?” ha chiesto retoricamente l’ex tronista.

Eros Ramazzotti è stato paparazzato con Sonia Lorenzini. Tra i due c’è stato un semplice incontro o c’è qualcosa di più?

Sonia Lorenzini, oltre a commentare la sua paparazzata con il cantante Eros Ramazzotti, ha anche rivelato che al momento è felicemente single. In quanto la sua relazione con Federico Piccinato è terminata da qualche tempo.

“La storia con Federico è giunta al capolinea da poco tempo” ha rivelato l’ex protagonista di Uomini e Donne, che non molto tempo fa ha litigato con Giulia De Lellis. “Ora come ora sono da sola” ha aggiunto. “Sono una donna single nella mia vita incasinata” ha concluso.

Entrambi sembrano, quindi, essere single. Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini saranno rimasti colpiti dal loro primo incontro? Non ci resta che attendere per saperne di più, anche se i due non sembrano molto propensi a volerne parlare.