Alena Seredova e il suo compagno Alessandro Nasi hanno scelto il nome della loro prima figlia insieme, venuta al mondo ieri.

Scelto il nome della prima figlia di Alena Seredova e il compagno, il manager Alessandro Nasi. La notizia della nascita della piccola era stata data ieri dalla modella ceca su Instagram.

Un post con la foto delle mani di mamma e figlia con scritto “A volte i sogni di avverano. Benvenuta principessa”. A cui hanno fatto seguito tanti messaggi di auguri da Simona Ventura, Elisabetta Gregoraci, Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Melissa Satta, Paola Turci. Ma anche dai compagni di squadra dell’ex marito Gigi Buffon come Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio.

La showgirl prima di partorire aveva detto che avrebbe deciso il nome solo una volta vista la bambina. Tanto che nel post pubblicato ieri dall’ospedale di Torino, dove è avvenuto il parto in anticipo rispetto alla data presunta, del nome non c’era nessuna traccia.

Svelato il nome della figlia di Alena Seredova

L’ex modella originaria della Repubblica Ceca, ha dato alla luce ieri la sua prima figlia con l’imprenditore cugino di Lapo Elkann, Alessandro Nasi.

Alena Seredova è diventato mamma per la terza volta, avendo già due figli con l’ex marito, il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. Louis Thomas e David Lee a cui ora si aggiunge una piccola principessa. Per Nasi si tratta invece della prima figlia.

La coppia che sta insieme dal 2015 ha coronato il proprio amore con la nascita appunto di questa meravigliosa bambina. Di cui fino a qualche ora fa non si conosceva il nome.

Poi la showgirl ha sciolto ogni riserbo pubblicando un post su Instagram e annunciando a tutti che la neonata si chiama Vivienne Charlotte. Un nome composto anche per la terza figlia, segno che all’ex modella piacciono nomi di questo genere.

Ospite qualche tempo fa a Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo, la Seredova aveva dichiarato che anni fa aveva fatto una lista di nomi da cui piano piano ne aveva depennati alcuni perché appartenenti a persone poco simpatiche. Tra quelli rimasti evidentemente c’era quello che piaceva anche al manager: Vivienne Charlotte.

E intanto, la coppia che vive a Torino, insieme anche agli altri due figli di lei, si gode la nascita della loro piccola principessa.