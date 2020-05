Alena Seredova | La Fase Due dell’ex modella: “La felicità è una scelta”

L’ex moglie di Buffon, Alena Seredova, si è rifatta una vita in compagnia del manager Alessandro Nasti. Come la ceca sta vivendo la Fase Due della pandemia.

Alena Seredova si prepara a vivere la Fase Due con speranza ma anche qualche preoccupazione, l’ex moglie di Gigi Buffon ora è in dolce attesa di una bambina. L’ex modella si prepara a partorire nuovamente ma non sa che situazione l’aspetterà con gli sviluppi della pandemia di COVID-19 in corso. A tal proposito, la Seredova sta rispettando minuziosamente le regole di distanziamento sociale: anzi, a dire il vero, Alena non esce proprio di casa.

La showgirl preferisce ridurre gli spostamenti al minimo: “Non tanto per me – spiega – quanto per la sicurezza dei miei figli”. La pandemia ha rivoluzionato la vita di ciascuno di noi, stiamo assistendo ad un brusco ritorno all’essenziale. La mondanità, ultimamente, non sembra essere prioritaria: meglio prevenire che curare, in tutti sensi. Poi serve maggior cooperazione e solidarietà, Alena Seredova lo sa bene perchè ha già vissuto momenti difficili. Non per forza legati a questioni batteriologiche: “Noi donne dobbiamo abituarci al cambiamento – ammette – io l’ho imparato da ragazzina. Quando sono andata via dal mio Paese per venire in Italia. Non avrei mai pensato – aggiunge – che a 36 anni mi sarei messa nuovamente in gioco nella vita”.

Alena Seredova, felice e in dolce attesa: “Ripartire è possibile”

Si riferisce, nemmeno troppo velatamente, all’amore ritrovato con il manager Alessandro Nasti. Insieme hanno, appunto, concepito una figlia che sta per arrivare: “Subito dopo la rottura con Buffon, ho pensato innanzitutto alla salvaguardia dei ragazzi. Superata la fase critica, sono tornata a pensare anche a me, perchè una madre quando è felice è migliore”. Un racconto con il cuore in mano, quello di Alena Seredova, che restituisce sensazioni comuni in contesti differenti.

L’agiatezza economica non è tutto. Infatti la showgirl rivela: “Sto cercando di godermi i figli, aspettando di partorire. Fin quando si poteva, li portavo a scuola. Adesso leggo il giornale con loro la mattina, voglio che imparino il valore delle notizie, e cerco di seguirli il più possibile. Ultimamente, però, sono più stanca. Dormo poco, mi sveglio appena dopo le due del mattino. Certe volte i miei figli, la sera, vengono in camera per darmi la buonanotte ma si limitano a spegnere la luce perchè mi trovano già con gli occhi chiusi”, ha dichiarato la Seredova.

Infine, un ultimo spunto rivelato a Grazia, settimanale femminile a cui ha concesso una piccola parte della sua giornata spogliandosi da qualunque remora, in tema di ripartenza: “Usciremo da questa situazione (Covid-19 ndr), ma per ottenere la felicità bisogna crederci. Anche dopo i 40 anni. Lo dico sempre a chi mi scrive”.

