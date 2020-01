Gossip | Alena Seredova è in dolce attesa, il post su Instagram è virale

Alena Seredova è incinta, lo rende noto la stessa showgirl con un post su Instagram. È il primo figlio con Alessandro Nasi.

Alena Seredova è incinta, la notizia è rimbalzata in breve tempo in Rete, anche grazie al post che la showgirl ha messo su Instagram: la modella ha reso noto ai followers di essere in dolce attesa, questo è il primo figlio concepito con il nuovo compagno Alessandro Nasi, l’industriale della famiglia Elkann. Sono insieme ormai da sei anni e hanno ritrovato la giusta serenità.

La Seredova si è lasciata alle spalle la relazione con Gianluigi Buffon, anche il portiere della Nazionale ha cambiato vita: è felice insieme a Ilaria D’Amico da cui ha avuto un altro figlio. Legami che cambiano e si consolidano, come sottolinea la modella ceca apparsa raggiante per questo lieto evento: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita, per sempre”, ha scritto.

L’idea è che questa gravidanza fosse cercata e voluta è palpabile, per ribadire quanto ormai Alena e il compagno siano proiettati verso un nuovo capitolo della loro storia d’amore: una famiglia che si allarga, benedizione ulteriore in un contesto di felicità e amore.

Alena Seredova, gravidanza e sorrisi su Instagram

Questo step servirà anche alla donna per favorire la giusta grinta in ambito lavorativo: Alena, infatti, vuole puntare forte sulle attività imprenditoriali e, anche grazie al compagno, sta meditando su nuovi progetti che renderà pubblici prossimamente. Intanto passerà nove mesi all’insegna del riposo e della tranquillità per arrivare al parto senza alcuno stress ulteriore, successivamente ci sarà tempo per approfondire ciascun aspetto legato alle prospettive della showgirl.

Non ha abbandonato la televisione, si è messa in stand-by per ovvi motivi: il suo rapporto con i fan, però, è rimasto immutato. C’è sempre molta empatia per quel che riguarda le sue vicende pubbliche e private. La dolce attesa aumenterà sicuramente questa vicinanza, scandita anche da una certa dose di ironia. Anche questo serve per accogliere una nuova vita che resta, in ogni caso, uno splendido miracolo da vivere insieme.

Visualizza questo post su Instagram Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.❤️Per sempre ❤️ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 29 Gen 2020 alle ore 3:00 PST

