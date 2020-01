Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli spiazza: “Hanno paura di Rita Rusic!”

Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli ha confidato ad Adriana Volpe che quasi tutti i concorrenti della casa hanno paura di Rita Rusic

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip è caratterizzata da forti personaggi femminili. Uno di questi, inutile negarlo, è la produttrice Rita Rusic.

La sua spiccata personalità, di recente, sta facendo discutere e non poco gli altri abitanti della casa più spiata d’Italia. Dopo un acceso confronto tra l’ex di Vittorio Cecchi Gori e Adriana Volpe, il modello Andrea Montovoli del Grande Fratello Vip ha stroncato non solo Rita, ma anche tutti gli altri abitanti della casa.

“Assecondano tutto quello che fa, come l’episodio della suite in cui se la sono presa senza chiedere alle altre donne se la volessero” ha esordito Andrea Montovoli contro Rita Rusic e gli altri concorrenti.

“Fanno tutto quello che vuole, perché qua la gente a paura di parlare con lei!” ha concluso il modello. Adriana Volpe, con cui il tutto è iniziato, non poteva che essere più che d’accordo con Andrea.

Come anticipato, il tutto è iniziato con Adriana Volpe e Rita Rusic al GF Vip con una nomination reciproca, per poi scatenare un “inferno” tra gli abitanti della casa.

L’ex di Vittorio Cecchi Gori, dopo essere stata nominata da Adriana, l’ha accusata di fare la maestrina, lanciandole perfino una frecciatina velenosa. “Per favore, non usare questo tono da maestrina con me” ha esordito Rita Rusic al Grande Fratello Vip. “Usalo pure con Magalli, ma non con me!” ha concluso la produttrice, che di recente l’è stato attribuito un flirt con Andrea Denver nel 2017.

Adriana Volpe non ha nascosto tutto il suo stupore di fronte alle parole della produttrice, manifestando il suo mal contento con Andrea Montovoli. Andrea, che è stato incastrato da Michele Cucuzza per le nominations, concorda con Adriana, sostenendo che molti non fanno altro che obbedire, come se fossero marionette, alla produttrice.

Il pubblico la penserà allo stesso modo, facendo terminare il suo percorso al Grande Fratello Vip?