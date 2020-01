GF Vip | Michele Cucuzza incastra Montovoli: il web lo smaschera

GF Vip | Michele Cucuzza ha confidato ad Adriana Volpe di aver organizzato una strategia con Antonio Zequila e Aristide Malnati per incastrare Andrea Montovoli alle nominations

Una nuova puntata del GF Vip è andata in onda soltanto qualche ora fa, ma in rete sono già spuntate nuove polemiche. Questa volta, al centro della bufera, si è ritrovata il giornalista Michele Cucuzza. Cosa è successo?

Il concorrente ha confidato ad Adriana Volpe di aver studiato una strategia, che si è rivelata poi essere vincente, per mandare Andrea Montovoli al televoto.

Il bell’attore avrebbe infastidito Cucuzza perché ha osato attaccarlo qualche giorno prima. Il popolo del web, a cui nulla sfugge, ha subito ascoltato la confessione del giornalista e non vede l’ora che finisca in nomination per sbatterlo fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Michele Cucuzza ha incastrato Andrea Montovoli al GF Vip e il gesto non è piaciuto al pubblico da casa, che da sempre odia le strategie e le nominations studiate a tavolino.

Michele Cucuzza è lo stratega del GF Vip: la confessione ad Adriana Volpe

Michele Cucuzza ha rivelato di essersi infastidito per i commenti negativi ricevuti da Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip.

Per questo ha chiesto l’aiuto di Antonio Zequila e Artistide Malnati per poter mandare il bell’attore al televoto e sbatterlo fuori della casa più spiata d’Italia.

Ovviamente la confessione non è piaciuta, come anticipato, al pubblico da casa che non si aspettava che il giornalista di canale 5 potesse essere una persona così stratega e calcolatrice, soprattutto nei confronti di un ragazzo molto giovane.

Adriana Volpe ha ascoltato in silenzio la confessione, anche se gli utenti della rete hanno manifestato parecchi dubbi anche nei suoi confronti. Il motivo?

In molti l’accusano di aver manovrato le nominations per mandare al televoto la sua “rivale” Rita Rusic, con cui ha discusso durante la scorsa settimana. Sarà realmente così?

Dopo che Michele Cucuzza è stato smascherato al GF Vip , e Barbara Alberti ha svelato cosa è successo al di fuori della casa, le speranze sono tutte per i tre nuovi concorrenti.

Alfonso Signorini ieri al Grande Fratello Vip ha presentato i tre nuovi bonazzi della casa. Il loro compito è quello di scuotere gli animi femminili del GF Vip 2020.