Gossip | Wanda Nara ringrazia i followers: “Il vostro amore mi rende felice”

Wanda Nara viaggia a vele spiegate nell’ultima edizione del GFVip. Il successo della trasmissione rincuora la showgirl che ringrazia i fan lasciandosi alle spalle il recente passato.

Sembra un’altra, Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi pare aver trovato la sua nuova dimensione televisiva nel salotto di Cinecittà. Ovvero gli studi del GFVip, dove la showgirl è opinionista e conduttrice al fianco di Alfonso Signorini. L’argentina è rimasta senza peli sulla lingua e con la sua verve, mista anche ad un pizzico di strafottenza, riesce a catturare in maniera benevola il pubblico.

Leggi anche –> Gossip | Politano nel pallone: il calciatore dell’Inter in crisi con la moglie

Non solo un bel fisico, dunque, anche se la signora Icardi ha dato prova di non aver nulla da invidiare alle sue colleghe. Anzi, la giovane sudamericana mostra – puntata dopo puntata – persino grazie all’aiuto dei social network, un personale all’altezza in grado di lasciare senza fiato addirittura i più scettici. Non esita a mostrarsi, nei limiti del consentito, in tutta la sua avvenenza perchè: “È un po’ vamp”, come ha ammesso da Chiambretti non molto tempo fa.

Wanda Nara, da TikiTaka al GFVip: “Grazie per il vostro amore”

Le piace mostrarsi, in tutto e per tutto, e questo si era capito: aveva meno spazio, la showgirl, nel corso di TikiTaka. Programma sportivo dove figurava al fianco di Pierluigi Pardo, che riprenderà a fare non appena terminata la stagione del GF. All’interno del format prettamente calcistico pagava – e paga, talvolta – il doppio ruolo di conduttrice e procuratrice di Icardi: “Tendono a zittirmi”, ha confessato.

Questa ‘diffidenza’ nell’ambito calcistico è dovuta – in parte – alla querelle vissuta nel recente passato insieme al bomber argentino e marito: il suo divorzio dall’Inter non è stato proprio consensuale, la polemica fra i coniugi e la società nerazzurra è andata avanti per mesi portando conseguenze non soltanto mediatiche.

Leggi anche –> Gossip | Federica Pellegrini: “È una questione di cuore”

Ora Icardi è a Parigi, giocando e sorprendendo nelle prestazioni con il PSG, e sua moglie può dedicarsi anche ad altre realtà: il GFVip, dunque, è stata l’occasione per mettere un punto e a capo. Questa ‘nuova vita’ televisiva di Wanda è stata “celebrata” anche su Instagram: “Felice per il successo di GF Vip , e soprattutto per il sostegno e il vostro amore”, ha scritto la giovane showgirl.

Un modo come un altro per entrare ulteriormente nel cuore e nella mente dei fan, magari anche per lasciarsi alle spalle periodi bui a livello di cronaca e news che hanno contraddistinto la famiglia Icardi nel recente passato. L’importante è proiettarsi in maniera determinata verso il futuro e Wanda, di grinta, ne ha da vendere. Dentro e fuori la celebre “porta rossa”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI