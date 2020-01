Vittorio Cecchi Gori lancia una frecciatina a Rita Rusic dopo l’incontro al Grande Fratello Vip 2020: “ecco perchè è nella casa”.

Vittorio Cecchi Gori, pur essendo entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa a Rita Rusic, concorrente del reality, ai microfoni del settimanale Nuovo, confessa di non guardare affatto il GF Vip lanciando anche una frecciatina all’ex moglie.

Vittorio Cecchi Gori: “ecco perchè Rita Rusic è nella casa del Grande Fratello Vip 2020”

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic sono stati sposati per tanti anni e hanno avuto due figli, Mario e Vittoria. Dopo il malore che ha colpito il produttore cinematografico qualche anno fa, i due ex coniugi hanno ritrovato la complicità e il rispetto. Grazie all’affetto dell’ex moglie e dei vigli, Cecchi Gori si è ripreso ritrovando anche la voglia di scherzare. “Per fortuna sono qui. Posso raccontarlo. Per fortuna sono vivo“, spiega a Nuovo.

Vittorio è così entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa a Rita anche se ammette di non guardare il reality. “Non mi piacciono quei programmi. Ho provato a cambiare, non ho visto nemmeno Rita. Se è lì in quel reality forse è anche un po’ merito mio. Forse anche perché è stata mia moglie”, racconta. Poi aggiunge: “Rita è lì perché è sempre l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori”. Come risponderà la Rusic che nei giorni scorsi si è lamentata della sua sorpresa?

Parlando del suo 78esimo compleanno che arriverà tra poco, precisamente il 27 aprile, dice: “Mi sto organizzando insieme al mio amico Antonio De Luca, che è qui con me, come negli anni precedenti. Festeggeremo al Grand Hotel Balestrieri in provincia di Crotone. Ci sono stato la scorsa estate per quindici giorni e mi sono trovato bene”.