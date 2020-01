GF Vip | Rita Rusic delusa da Cecchi Gori: “Che fregatura!” – VIDEO

GF Vip | Rita Rusic non ha particolarmente apprezzato la sorpresa che gli autori hanno organizzato per lei, facendole incontrare Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, non ha apprezzato la sorpresa che gli autori di Alfonso Signorini hanno pensato per lei.

La produttrice ha incontrato il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori, ma questo non ha saputo dirle nulla di come stanno i suoi figli dal suo ingresso nella casa. “E’ stata una fregatura!” ha esordito Rita Rusic delusa dal GF Vip. “Lo avevo visto poco prima di entrare nella casa” ha proseguito la conduttrice sulla sorpresa ricevuta. “Manco sapeva dirmi come stavano i miei figli” ha concluso amareggiata.

Chissà cosa ne penserà del confronto con Valeria Marini che le hanno organizzato per questa.

