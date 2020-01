Celebrity Hunted: quando parte il reality con Francesco Totti e Fedez

Celebrity Hunted è pronto a partire in esclusiva solo su Amazon Prime. Il reality show vanta nel cast della prima edizione celebrità come Francesco Totti e Fedez

Tutto sembra essere pronto per il primo reality show di Amazon. Già annunciato qualche tempo fa, Celebrity Hunted è pronto a fare il suo debutto sulle piattaforme digitali.

Nel cast ci sono personaggi dal calibro di Francesco Totti e il cantante rapper Fedez.

CH non è un reality come quelli a cui siamo abituati a vedere sul piccolo schermo. Non ci sarà nessuna eliminazione, gossip o tradimenti di vario tipo. Celebrety Hunted è interamente concentrato sulla strategia e la furbizia.

I personaggi famosi coinvolti, infatti, dovranno essere “liberi” per 14 giorni. Senza che esperti della cyber security riescano a rintracciarli. Riusciranno a vincere la sfida?

Celebrity Hunted: che cos’è, il cast completo e quando inizia

Celebrity Hunted è il primo reality show di Amazon che sarà disponibile, a differenza dei programmi no strani, in ben 200 paesi in contemporanea.

Lo scopo del programma, come anticipato, è quello di non farsi scoprire dagli esperti della cyber security in soli 14 giorni. I vip in questione avranno anche un budget ridotto e saranno costretti a chiedere ospitalità per poter sfuggire agli eroi del crimine.

Il cast comprende Francesco Totti, tra l’altro di recente ha fatto molto discutere una gaffe di Ilary Blasi, Diana Del Bufalo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ed ex di Paolo Ruffini, Costantino Della Gherardesca, conduttore di Pechino Express, Francesca Barra, Luis Sal, youtuber, Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria e il rapper Fedez, di cui J-ax ha recentemente rivelato il motivo della loro rottura artistica.

Il programma partirà per la prima volta 13 marzo. Il cast completo di Celebrity Hunted sembra promettere davvero bene.

Anche perché chi mai si sarebbe aspettato di vedere Francesco Totti e Fedez insieme come concorrenti di un reality show?