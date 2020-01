Nel confronto tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori durante la quarta puntata del GF Vip 4, a sorpresa, spunta Valeria Marini.

Serata di ex nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante la quarta puntata. A sorpresa, per incontrare l’ex moglie Rita Rusic, entra Vittorio Cecchi Gori che si accomoda in un angolo della casa, in attesa di essere raggiunto dalla Rusic dove, a sorpresa, spunta Valeria Marini, la donna che è stata la sua compagna per diversi anni.

Valeria Marini tra Risa Rusic e Vittorio Cecchi Gori nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Dopo il commovente incontro tra Pago e Miriana Trevisan, tocca a Rita Rusic incontrare l’ex marito Vittorio Cecchi Gori con il quale, dopo anni di litigi, ha ritrovato l’affetto e la complicità. I due, oggi, sono in ottimi rapporti e la Rusic ricorda che per Vittorio ci sarà sempre così come Vittorio ci sarà sempre per lei.

Leggi anche—>GF Vip | Adriana Volpe di nuovo contro la Rai | Signorini fa un appello

Tra i due, però, spunta improvvisamente Valeria Marini. Alle spalle di Cecchi Gori, infatti, come potete vedere dalla foto qui in alto, ci sono le immagini di tutti gli ex concorrenti tra i quali c’è anche Valeria Marini che troneggia proprio alle spalle del produttore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A far notare la presenza di Valeria Marini è Pupo che interrompe il dialogo tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori lanciando una frecciatina: “Mentre parlano, alle loro spalle c’è la foto di Valeria Marini” dice l’opinionista. Vittorio, però, non raccoglie la provocazione dell’opinionista: “Lasciamo perdere”, afferma con decisione il produttore chiudendo immediatamente l’argomento.