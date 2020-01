GF Vip | Andrea Montovoli ha perso la calma in diretta con Andrea Denver e Ivan Gonzalez. Quest’ultimo ha gelato Alfonso Signorini con una battuta

Andrea Montovoli ha perso la calma durante la diretta del GF Vip.

Il concorrente, quando Alfonso Signorini ha riaperto la ferita delle nominations, ha sbottato con Andrea Denver e Ivan Gonzalez.

Montovoli non ha apprezzato la scelta di essere stato nominato dai due compari. O meglio: la scelta di nominarlo e di non ammettere di averlo fatto. “Non avete avuto il coraggio di dirmelo in faccia, non avete le palle!” ha sbottato Andrea Montovoli al GF Vip.

Andrea Denver si è scusato con il suo compagno di viaggio, facendo presente che in un secondo momento si è accorto dell’errore di non avergli detto la verità.

Ivan Gonzalez, invece, è rimasto fisso sul suo pensiero, facendo intervenire perfino Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini è intervenuto durante lo scontro in diretta, scontro che era già avvenuto qualche ora fa al Grande Fratello Vip.-

Alfonso ha fatto presente ad Ivan Gonzalez del GF Vip che lui ha accusato Andrea Montovoli di essere geloso. “Non l’ho detto Alfonso, no!” ha replicato l’amico di Andrea Denver. “Sono stato il primo a complimentarsi con lui quando è entrato nella casa” ha continuato il bel modello spagnolo.

“Ma non capivo cosa ci fosse che non andasse, visto che mi punzecchiava sempre” ha concluso, facendo rifermento al fatto che non aveva assolutamente compreso che Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip non aveva apprezzato la scelta di essere stato nominato.

Andrea non ha apprezzato di essere uno dei primi concorrenti ad essere finito in nomination, mentre Ivan Gonzalez, che di recente ha svelto un triste retroscena sulla sua infanzia, ha trovato esagerata la reazione del suo compagno di viaggio.

La lite tra Andrea Montovoli, Ivan Gonzalez e Andrea Denver è proseguita anche quando Alfonso Signorini ha completamente cambiato argomento.