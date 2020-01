GF Vip | Lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa | “Qui finisce male”

Lite in diretta al GF Vip 4 tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: la regia stacca e tra le due volano insulti. “Qui finisce male”, sbotta la Elia.

Lite in diretta tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 2020. La scena è stata ripresa dalla telecamere ed è stata trasmessa solo sui canali che trasmettono la diretta 24 ore su 24. Dopo il chiarimento tra Fernanda Lessa e Licia Nunez, approfittando del mancato collegamento con lo studio di Alfono Signorini, tra Antonella Elia e Fernanda Lessa sono volati degli stracci.

Fernanda Lessa risponde in diretta dell’utilizzo della parola “lesbica” per riferirsi a Licia Nunez. “Non ho problemi con l’orientamento sessuale di nessuno. Con Licia ci siamo chiarite, faccio fatica a ricordare i nomi. Anch’io ho avuto delle donne. Possono chiamare lesbica anche me”, ha spiegato la Lessa.

Le parole dell’ex modella, però, scatenano la dura reazione di Antonella Elia contro cui si è anche scagliato il marito di Fernanda Lessa nelle scorse ore. “Sono schifata dall’ipocrisia, adesso sta cercando di fare la sportiva. Non avrebbe mai dovuto identificare una donna con la quale divide la casa con il suo orientamento sessuale”, ha detto ad Alfonso Signorini la Elia.

Mentre il collegamento con lo studio di Signorini non c’era, in casa, tra Antonella Elia e Fernanda Lessa è andato in scena un durissimo scontro.

“Che orrore”, afferma la Elia parlando con gli altri concorrenti. “Ipocrisia, non sai un caz*o della mia vita. Sono stata fidanzata con una donna e questa qui dice che sono ipocrita. Ma vai a cag*re“, sbotta un’irritata Fernanda.

“Se continua così questa finisce malissimo, ve lo garantisco ragazzi. Ma sei una deficiente. E’ cattiva, mangia e dorme con noi da dieci giorni”, replica duramente la Elia.