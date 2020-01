Licia Nunez blocca Signorini al GF Vip: la stoccata ad Eva Grimaldi

Licia Nunez ha fatto una battuta su Eva Grimaldi, moglie della sua ex Imma Battaglia, battuta che ha gelato Alfonso Signorini durante la diretta al GF Vip

Alfonso Signorini, prima di fare una sorpresa a Licia Nunez al GF Vip, ha mostrato alla sua concorrente ciò che Imma Battaglia a Domenica Live ha detto sul suo conto.

La moglie di Eva Grimaldi ha affermato che la concorrente è una bugiarda. Licia si sarebbe inventata di essere stata invitata al matrimonio della sua ex con l’attrice, ma non solo. Sfrutterebbe il nome della coppia per farsi pubblicità.

Alfonso Signorini, approfittando del momento, ha chiesto alla sua concorrente cosa avesse Eva in più a lei. “Cos’ha Eva in più di me? Gli anni” ha replicato Licia Nunez contro Eva Grimaldi al GF Vip, facendo restare di stucco il padrone di casa.

Licia Nunez: la stoccata ad Eva Grimaldi al GF Vip

Alfonso Signorini, come anticipato, prima di accogliere la battuta di Licia Nunez le ha mostrato tutti gli attacchi di Imma Battaglia sul suo conto.

L’attrice ha replicato, durante la diretta del Grande Fratello Vip, a ogni cosa. La Nunez ha affermato che lei non si è assolutamente auto invitata alle nozze tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, ma che è stata la sua ex ha ad invitarla telefonicamente. Ma non solo.

Licia ha anche aggiunto che lei non sfrutta assolutamente il nome della coppia per farsi pubblicità. In quanto quando ne ha avuto l’occasione di poter parlare di loro, non lo ha fatto. Bloccando sul nascere ogni possibile polemica.

Fortunatamente la concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha ricevuto una lettera della sua compagna Barbara, visto che non ha avuto una puntata semplice.

Ad inizio della diretta, infatti, si è a lungo discusso della battuta infelice di Fernanrda Lessa sul suo conto, ma ogni cosa è stata chiarita.

Una diretta ricca di colpi di scena, per quella che si prospetta un’edizione fantastica.