Dieta del piatto unico per tornare in forma senza sforza

Dieta del piatto unico, un modo originale e molto semplice per mantenere una linea perfetta. Seguiteci e scoprirete perché

Oggi parleremo di una dieta semplicissima da seguire che ma con pochissimi accorgimenti ci porterà perdere quei kg di troppo che abbiamo preso durante le feste. É la dieta del piatto unico che non avrà moltissime regole da seguire e che quindi non ci metterà troppo paletti. Ideale sia per chi ha la fortuna di mangiare a casa e sia per quelli che invece sono costretti a mangiare fiori per lavoro .

Ma seguiamo passo passo questa dieta che ha come sua unica regalo quella del piatto unico e quindi dove non proveremo mai nella stessa portata sia il primo che il secondo. Vediamo il programma settimana per chi ha deciso di optare questa dieta che non ci deluderà sicuramente

I primi giorni della settimana

LUNEDÍ

Uno dei pasto fondamentali in ogni dieta è la colazione: la faremo con un bicchiere di latte con pochi grassi e due fette biscottate addolcite dalla la marmellata. Non saltiamo lo spuntino fatto da 3 noci e proseguiamo col pranzo. Il pranzo prevede 200 g di pollo grassetto dalla pelle come contorno broccoli romani al vapore conditi con olio e limone. A merenda puntiamo nuovamente sulla frutta e per cena uova sode accompagnate da verdure grigliate, possiamo concederci una fetta di pane

MARTEDÍ

Colazione nel secondo giorno puntiamo sul thé senza zucchero accompagnato due fette biscottate con la marmellata, meno grasse di qualsiasi biscotto. Per lo spuntino puntiamo ancora su una ridotta quantità di frutta secca. Per pranzo si ai carboidrati con 60 g di riso integrale e verdura lessata o grigliata. Per merenda ok alla frutta. Per cena pollo alla piastra, e insalata verde accompagnati da una fetta di pane.

MERCOLEDÍ

Siamo arrivati quasi a metà mattinata e allora fare colazione nuovamente con thé e due fette biscottate con la marmellata .Come puntino: puntiamo sue noci. Per pranzo ancora riso integrale accompagnato da funghi e spinaci. Per cena puntiamo sul pesce salmone con broccoli alla siciliana.

Seconda parte della settimana

GIOVEDÍ

Possiamo tornare al latte leggero se lo amate, l’ideale è il parzialmente scremato, accompagnato dalle fette biscottate. Spuntino di frutta secca prima di pranzo, che faremo con caprese di pomodorini e mozzarella condita con olio a crudo con una fetta di pane e insalata mista da contorno. Frutta fresca per merenda e zuppa di legumi per cena accompagnata dalla cicoria lessa.

VENERDÍ

A colazione possiamo scegliere tra latte o the accompagnato dalle 2 fette biscottate. Spuntino con le noci e per pranzo finalmente pasta, spaghetti con pomodoro per contorno verdure grigliate. Merenda la nostra frutta fresca per cena di merluzzo con pomodorini freschi, accompagnata da verdura bollita, una fetta di pane.