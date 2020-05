Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta: è nata la prima figlia di Alessandro Nasi. L’ex modella l’annuncia sui social: “un sogno”.

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta. L’ex modella ha partorito dando alla luce la sua bambina, frutto del suo amore con il manager Alessandro Nasi. Per Alena si tratta del terzo figlio dopo Louis Thomas e David Lee, nati dal suo matrimonio, oggi finito, con Gigi Buffon. Per Alessandro Nasi, invece, si tratta del primo figlio.

Alena Seredova ha partorito: nata la figlia di Alessandro Nasi

Grande gioia per Alena Seredova che, pochi giorni fa, ha raccontato la sua fase due. La nascita della bambina ha riempito di felicità il cuore dell’ex modella che, sui suoi canali social, ha pubblicato la foto della manina della piccola scrivendo: “A volte i sogni si avverano ❤️ Benvenuta principessa”.

Top scret il nome della bambina di cui la Seredova aveva parlato in un’intervista rilasciata a Vieni da me senza, tuttavia, svelare la scelta. L’annuncio di Alena ha scatenato l’entusiasmo di amici e fans che hanno inondato di auguri l’ex modella. Simona Ventura, Elisabetta Gregoriaci, Costanza Caracciolo, Melissa Satta, Paola Turci, Leonardo Bonucci, Tosca D’Aquino, Claudio Marchisio sono solo alcuni dei vip che si sono congratulati con la Seredova per la nascita della sua bambina.

Quale sarà stata, invece, la reazione dell’ex marito Gigi Buffon. Felice accanto ad Ilaria D’Amico da cui ha avuto il suo terzo figlio, Leopoldo Mattia, Buffon non ha commentato la notizia. Tra i due, dopo la fine del matrimonio, c’è un rapporto rispettoso per il bene dei figli, ma Alena preferisce mantenere separata la sua vita da quella dell’ex marito.

“Per me veramente non è naturale la famiglia allargata, o meglio è naturale se non c’è nessun ferito nel gruppo, ma se c’è qualcuno ferito no. Per me siamo due meravigliose famiglie separate”, ha detto la Seredova a Verissimo.