Silvia Di Vincenzo | La ex di Politano torna ad incantare i followers – FOTO

Silvia Di Vincenzo, ex moglie del calciatore dell’Inter in prestito al Napoli Matteo Politano, torna a sorprendere i suoi followers. Le foto della giovane sono incantevoli, molteplici gli apprezzamenti.

Ripartenza è un termine inflazionato di questi tempi, ma c’è anche chi aveva già ricominciato a vivere nonostante la pandemia. È il caso di Silvia Di Vincenzo, studentessa ed ex moglie di Matteo Politano, attaccante del Napoli in prestito dall’Inter. La loro storia è finita da qualche tempo, il calciatore del 1993 ha una nuova storia con la ex di Paulo Dybala: la celebre pr Ginevra Sozzi. Le foto su Instagram, ormai, non mentono più e la Di Vincenzo – incassato il colpo – riparte più indomita che mai.

Ci è voluto un po’ per metabolizzare la rottura, ma un nuovo capitolo sta per essere scritto: dopo la tempesta, torna sempre il sereno. Questo spera la giovane, determinata a lasciarsi alle spalle questo brutto periodo scandito anche dal COVID-19. Tuttavia il fascino e la tenacia, talvolta, sanno essere più forti del Coronavirus e di qualunque avversità.

Silvia Di Vincenzo, la ex di Politano spiazza i followers con la sua bellezza

Eccola, infatti, la Di Vincenzo – più bella, rinfrancata e determinata – che posta su Instagram gli scatti maggiormente invitanti: un vero e proprio trionfo di bellezza e serenità. Qualità affatto scontate di questi tempi. Se ne rendono conto persino i suoi followers che la riempiono di complimenti, persino pareri illustri. Parecchie, infatti, le mogli di calciatori e amiche della ragazza che non esitano a commentare: “Bomba sexy”, scrive la moglie di Nainggolan. Un’altra che ha saputo ripartire nel migliore dei modi dopo un momento difficile.

Dello stesso avviso sono le compagne di Sensi e Padelli. Silvia Di Vincenzo è una persona nuova, sicura di sé e determinata a riprendere in mano la sua esistenza fatta di nuove priorità e altrettanti motivi per tornare a stupirsi ed emozionarsi. Magari fra le braccia di un nuovo amore, tanto – a giudicare dagli scatti più recenti – sa come conquistare i suoi affezionati che apprezzano e sentitamente ringraziano. In attesa del prossimo contributo.

