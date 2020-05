Claudia Nainggolan | Un anno dopo l’intervento: “Non mi ferma nessuno”

Claudia Nainggolan aggiorna i followers sul suo stato di salute a un anno dalla battaglia contro il cancro. Come sta la moglie del calciatore del Cagliari.

Tenacia, resilienza e un pizzico di sana follia. La moglie di Nainggolan, noto calciatore in forza al Cagliari, ha affrontato la battaglia contro il cancro a viso aperto. Una lotta non ancora finita, ma il percorso di riabilitazione è a buon punto malgrado le incognite dettate dall’emergenza Coronavirus. Ad ogni modo Claudia sta facendo le cose correttamente: lo ha fatto dall’inizio, da quel primo annuncio sui social un anno e mezzo fa quasi, poi l’intervento e poi il percorso di cure.

Una lunga ed estenuante “Via Crucis”, affrontata grazie alla vicinanza e all’affetto di chi ha saputo e voluto starle accanto nel momento più difficile della sua vita. Tanti gli estimatori, alcuni solo a parole. Altri, più concretamente, l’hanno supportata con i fatti: comportamenti, esempi, attenzioni che non sono mancate prima – quando andava davvero “tutto bene” – e non mancano adesso che c’è da lottare.

Claudia Lai, un anno dopo: come sta la moglie di Nainggolan

L’esempio migliore, fra tutti, lady Nainggolan ce l’ha in famiglia: un marito che non molla mai, dentro e fuori dal campo, prendendosi oneri ed onori di un ruolo che interpreta con l’onore dei vincenti e l’umiltà dei più volenterosi. I figli, poi, l’appendice necessaria per una madre sfinita – a volte – ma mai doma se c’è da insegnare a vivere al frutto del suo amore incondizionato.

Ora, passato un anno da quell’intervento assai rischioso di quadrantectomia, lady Nainggolan comincia a vedere la luce in fondo al tunnel: la foto che posta su Instagram mentre si allena lo dimostra ulteriormente. “Sto bene di corpo e testa – scrive – sento che nessuno mi può fermare”.

Claudia Lai ricomincia da qui: donna amata, madre esemplare, sportiva impeccabile alle prese con l’ennesima battaglia di vita per mostrare il medesimo lato di sé stessa. Quello mai stanco di ricominciare a vivere con la stessa voglia di emozionarsi e sorprendere come fosse la prima volta.

