Gossip | Crisi Politano, le foto con Ginevra Sozzi inchiodano il calciatore

Matteo Politano è al centro del calciomercato e della cronaca rosa in merito ad un presunto tradimento alla moglie con la pr milanese Ginevra Sozzi, vecchia fiamma di Paulo Dybala.

Matteo Politano sembrerebbe aver voltato pagina, non si tratta di calcio, stavolta. Il centrocampista offensivo dell’Inter sta per passare al Napoli, a meno di clamorose novità, dietro la ragione del trasferimento potrebbe esserci la rottura con la moglie Silvia Di Vincenzo. I due si erano messi insieme l’estate prima del suo passaggio in nerazzurro, sembravano vivere felici ma nell’ultimo periodo è iniziata la crisi coniugale che ha scombussolato la vita del fuoriclasse e della giovane ricercatrice.

Gli attriti nella coppia sarebbero nati in seguito alla scoperta recente – da parte di lei – di una relazione extra-coniugale del calciatore con Ginevra Sozzi. La giovane pr milanese, nota alle cronache rosa del pallone per essere la ex di Paulo Dybala. Il misfatto è stato portato alla luce grazie alle inappuntabili competenze di un investigatore privato, assoldato dalla Di Vincenzo che evidentemente già nutriva qualche sospetto: nel giro di poche settimane è stata fatta chiarezza. Prove inequivocabili confermerebbero il flirt.

Politano: spuntano le foto con la Sozzi, ex di Dybala

Ecco anche perchè i due coniugi, attualmente, fanno vite separate: la Di Vincenzo è stata vista, recentemente, in discoteca con la moglie di Nainggolan (Claudia Lai). Mentre Politano, al centro del calciomercato, passa spesso le giornate da solo o in compagnia del suo cane (Baloo). Come si evince dall’account Instagram del talento nerazzurro.

A proposito di cani, la rivista “Oggi” lancerebbe l’indiscrezione: il cucciolo sarebbe la testimonianza del nuovo legame fra la Sozzi. “C’è un cucciolo, che potrebbe essere un ulteriore indizio sulla forza del loro legame. Si chiama Baloo e lei gli ha dato il benvenuto sui social. Tra i commenti c’era quello dell’allevamento da cui proviene: i gestori raccomandano Baloo alle cure dei suoi padroni, al plurale. Che Matteo e Ginevra lo abbiano adottato insieme?“, si legge nel trafiletto accompagnato da foto esclusive della coppia.

Certamente la questione va approfondita, ma Politano sembrerebbe davvero preso dalla sua nuova fiamma. Bisognerà capire se anche la Di Vincenzo è pronta a rifarsi una vita sentimentale, oppure vorrà provare a salvare la situazione matrimoniale: nel mondo dello spettacolo non sarebbe la prima volta, Belen docet. Anche lei impegnata e sposata con un ballerino, il noto Stefano De Martino, perse la testa per uno sportivo (il motociclista Andrea Iannone) e si separò dal danzatore. Attualmente, anni dopo la ‘pausa forzata’, fra l’ex ballerino di “Amici” e la showgirl argentina si è riaccesa (definitivamente) la passione e vivono felici con il piccolo Santiago. Non è escluso, quindi, che per Politano e Silvia Di Vincenzo non possa valere lo stesso.

