Gossip | Politano ufficializza la relazione con Ginevra Sozzi – FOTO

Matteo Politano posta una fotografia, la prima, in compagnia di Ginevra Sozzi. Tutto finito per il neo acquisto del Napoli con Silvia Di Vincenzo, con cui era unito in matrimonio.

Matteo Politano esce allo scoperto, mostra ai followers la prima foto insieme alla sua nuova fiamma (ex di Paulo Dybala) Ginevra Sozzi. Che ci fosse aria di crisi nella vita sentimentale di Politano l’avevamo intuito qualche settimana fa. La moglie, a questo punto ex, Silvia Di Vincenzo aveva scoperto il tradimento da parte del calciatore dell’Inter. Intrattenutosi di nascosto con la Sozzi per qualche tempo.

I coniugi sull’orlo della rottura, poi conclamata, hanno passato del tempo separati. Fino a quando, in primis grazie al settimanale “Chi”, non sono uscite le prime foto della nuova unione: Politano e la Sozzi fanno coppia fissa. Al punto d’aver preso un cane assieme, dal nome Baloo. I due sembrano piuttosto affiatati, anche se reciprocamente non hanno mai lasciato trapelare nulla di ufficiale.

Politano-Sozzi, la foto che ufficializza la relazione fra il calciatore e la pr

Nessuna traccia di foto insieme nei loro profili social ufficiali, fino ad oggi. Matteo Politano ha infatti pubblicato una story su Instagram che lo ritrae abbracciato teneramente con il nuovo amore. L’ex interista ha cambiato squadra e partner, forse in cerca di nuovi stimoli anche dal punto di vista sentimentale. Con la Di Vincenzo, il matrimonio era stato ufficializzato l’estate precedente al suo approdo in nerazzurro. Ora è tutto finito, Politano ormai è fra le braccia di Ginevra: lo scatto inchioda il calciatore fugando qualsiasi dubbio.

