Dieta One One One | perdi fino a 5 kg mantenendo le...

Dagli Stati Uniti è arrivata la Dieta One One One: carboidrati, proteine e grassi insieme ma controllati per perdere peso

Una porzione di carboidrati, una porzione di proteine e una di grassi in ogni pasto per perdere fino a 5 kg al mese. É il programma della Dieta One One One che da qualche anno impazza negli Stati Uniti ma è arrivata anche in Italia.

Un regime alimentare tutto sommato semplice da seguire, perché basato sulle proporzioni e sugli equilibri. Secondo la sua inventrice, la nutrizionista statunitense Rania Batayneh, sarebbe anche in grado di stimolare a dovere il metabolismo. I principi sono semplici: rispettare i cinque pasti quotidiani e le porzioni indicati, fare movimento e bere almeno 2 linri di acqua al giorno.

Il bello della Dieta One One One è la sua varietà, perché in tavola portiamo un po’ di tutto, con dosi però prefissate Ad esempio nonm più di 120 grammi di carne rossa o bianca, non più di 150 grammi di pesce e 70 di salumi magri, non più di 1 uovo.

La verdura come spesso succede nelle diete ha una quantità libera mentre per i cereali si considerano 50 grammi di legumi alla volta. E attenzione anche ai condimenti: 1 cucchiaino di burro, 1 cucchiaio di maionese, ketchup o salsa tartara. Dosati anche dolci e dolcificanti: 1 cucchiaino di zucchero, 1 cucchiaino di marmellata, 100 grammi al massimo di sorbetto

Dieta One One One, lo schema settimanale

La Dieta One One One non deve essere seguita per più di un mese, ma alla fine comunque i risultati si dovrebbero vedere. Ecco lo schema tipico di una settimana:

LUNEDÌ

Colazione: 2 uova strapazzate; una coppetta di macedonia di frutta fresca.

Spuntino: un toast al prosciutto cotto magro.

Pranzo: un hamburger da 120 g con un panino ai semi di sesamo e ketchup, insalata mista.

Merenda: un frutto di stagione; mezza porzione di parmigiano reggiano.

Cena: una porzione di salmone alla griglia, bietole al vapore.

MARTEDÌ

Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato con una porzione di fiocchi di avena, 2 fette di ananas al naturale.

Spuntino: una porzione di latte parzialmente scremato con un piccolo muffin o una porzione di biscotti frollini.

Pranzo: una porzione di branzino al forno con maionese e 2 fette di pane, broccoli al vapore Merenda: un frutto di stagione; mezza porzione di parmigiano reggiano.

Cena: una porzione di petto di pollo alla griglia, una porzione di patate fritte.

MERCOLEDÌ

Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato con una porzione di cereali integrali, una spremuta di agrumi.

Spuntino: una porzione di yogurt e una porzione di biscotti frollini.

Pranzo: una porzione di tonno al naturale con maionese e 2 fette di pane, broccoli al vapore Merenda: un frutto di stagione, mezza porzione di parmigiano.

Cena: una porzione di braciola di maiale; una porzione di patate al forno, insalata.

GIOVEDÌ

Colazione: una porzione di yogurt greco, una porzione di frutta secca (nocciole e noci), un frutto di stagione a tacchetti.

Spuntino: un toast al formaggio.

Pranzo: una porzione di arrosto di manzo accompagnato da una porzione di patate al cartoccio, cicoria bollita.

Merenda: un frutto di stagione, mezza porzione di parmigiano reggiano.

Cena: passato di verdure e legumi preparato con verdura mista e 50 g di legumi, insalata di pomodori e una fetta di pane integrale.

Dieta One One One fine settimana

VENERDÌ

Colazione: un toast al formaggio; un centrifugato di frutta fresca.

Spuntino: una porzione di yogurt magro.

Pranzo: insalata di pollo (una porzione) e valeriana con maionese, sorbetto al limone.

Merenda: una fetta di pancarré con un cucchiaino di crema di nocciola, un frutto di stagione.

Cena: una porzione di pasta al ragù (60 g di pasta con 120 g di carne di vitello magro macinata), verdure miste alla griglia.

SABATO

Colazione: una porzione di yogurt greco, una porzione di frutta secca (nocciole e mandorle), un frutto di stagione.

Spuntino: una porzione di latte e un piccolo plumcake.

Pranzo: una porzione di pollo al forno; una porzione di patate al forno, bietole bollite.

Merenda: un frutto di stagione, mezza porzione di parmigiano.

Cena: 50 g passato di verdure e legumi con una porzione di crostini e parmigiano grattugiato, insalata di pomodori.

DOMENICA

Colazione: 2 uova strapazzate; una coppetta di frutti di bosco.

Spuntino: un piccolo toast al formaggio.

Pranzo: insalata mista con una porzione di mozzarella, una fetta di pane integrale.

Merenda: un frutto dì stagione; mezza porzione di parmigiano.

Cena: una porzione di pesce spada alla griglia con maionese, spinaci al vapore.