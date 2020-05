Uomini e Donne | Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua ex fidanzata Gemma Galgani, affermando di essere stato l’unico dei suoi corteggiatori a non averla sfruttata per aver ottenere una maggiore visibilità. Il Gabbiano ha anche commentato l’ultima conoscenza della dama al Trono Over, il giovane Sirius Nicola Vivarelli.

Giorgio Manetti è noto al pubblico schermo per aver preso parte al Trono Over di Uomini e Donne e per aver conquistato, per molto tempo, il cuore di Gemma Galgani.

Il cavaliere, a distanza di anni dalla fine della loro relazione ed attualmente felicemente fidanzato al fianco di Caterina, è tornato a parlare della dama più famosa del dating show di canale 5, facendo notare come la maggior parte dei suoi nuovi corteggiatori, visto che è innegabile la popolarità di Gemma, decidano di corteggiarla soltanto per sfruttare la sua visibilità. Lui, invece, sarebbe stato l’unico ad essere davvero legato lei, senza pensare alle luci dei riflettori.

“In questo momento è innegabile che lei sia uno dei volti più famosi del programma” ha precisato Giorgio Manetti contro Gemma Galgani, che non molto tempo fa aveva già criticato la sua presenza nel programma. “Questo diventa un problema quando molti dei suoi corteggiatori scendono a corteggiarla soltanto perché sono interessati a vivere di luce riflessa” ha proseguito l’ex Gabbiano del Trono Over. “Io sono stato l’unico stupido che era realmente interessato a lei e non alla sua popolarità” ha concluso. “Ero interessato all’amore, non di certo alla visibilità” ha concluso.

Giorgio Manetti stronca Gemma Galgani a Uomini e Donne: cosa pensa di Sirius

Giorgio Manetti, tra un commento e l’altro sulla sua ex fidanzata Gemma Galgani di Uomini e Donne, ha anche rivelato cosa pensa del suo nuovo giovane corteggiatore Sirius, Nicola Vivarelli.

Il cavaliere, è bene precisare, non si è espresso in merito al ragazzo ma sulla scelta della sua ex di tenerlo in studio e di pendere letteralmente dalle sue labbra.

“Sta soltanto prendendo in giro il pubblico da casa, mettendo perfino in discussione la sua dignità” l’ha duramente attaccata Giorgio Manetti del Trono Over. “Possibile che dopo 12 stagioni della trasmissione non sia ancora riuscita a trovare qualcuno con cui costruire qualcosa ma preferisce stare lì a fare le moine ad un ragazzo di 26 anni?” ha proseguito. “Voglio precisare che non ho davvero nulla contro di lei e le auguro sempre tutto il bene di questo mondo, ma è davvero drammatica la situazione se lei è convinta ancora di poter trovare l’amore in tv” ha concluso.

Cosa pensa Giorgio Manetti di Sirius, Nicola Vivarelli, non è più un mistero. Anche il cavaliere ha stroncato l’atteggiamento di Gemma, che è stata difesa però da Alberto Dandolo.

Tra l’altro, secondo le anticipazioni trapelate in rete, sembrerebbe anche che Nicola Vivarelli sia pronto a dire addio a Gemma Galgani al Trono Over.