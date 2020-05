Chiara Ferragni è incinta del suo secondo figlio? Il marito Fedez ha fatto chiarezza sui suoi profili social, svelando se presto daranno o meno un fratellino o una sorellina al piccolo Leone Lucia.

Nelle score ore è impazzato sul web il gossip che vedrebbe Chiara Ferragni incinta per la seconda volta. Questa volta a far nascere il sospetto, diversamente dalla sua prima gravidanza, non è stato qualche giornale di gossip o qualche paparazzo, ma i fan della bionda influencer. Il motivo?

La moglie di Fedez, per sostenere gli imprenditori locali, ha deciso di acquistare una collana che rappresenta tutti i membri della sua famiglia. Per la precisione, ogni ciondolo posizionato all’interno del gioiello rappresenta un componente dei Ferragnez. Uno rappresenta lei, un altro Federico, un altro Leone e poi ne spunta un ultimo con la scritta futuro bambino.

Per questo motivo, a causa del ciondolo sospetto, i fan dell’influencer hanno iniziato a sospettare che fosse di nuovo in dolce attesa e che questo fosse un modo originale per annunciarlo a tutti loro, di recente tra l’altro Chiara ha replicato ad una fan che l’ha accusata di essere una cattiva mamma.

A fare chiarezza ci ha pensato però il rapper che ha subito precisato che Chiara Ferragni non è incinta del secondo figlio.

Fedez svela la verità sulla collana di Chiara Ferragni: “Non penso sia normale”

Il rapper Fedez ha smentito la gravidanza di Chiara Ferragni, affermando che in futuro vogliono diventare di nuovo genitori ma che sua moglie non è assolutamente incinta e non conosce nemmeno il motivo per cui ha deciso di acquistare un ciondolo per un figlio che al momento non è nemmeno in programma.

“No, vi garantisco che Chiara non è incinta” ha spiegato Fedez, che di recente ha replicato alla denuncia del Codacons per diffamazione. “Penso soltanto che si sia portata avanti con il lavoro” ha proseguito. “Non so nemmeno io perché l’abbia fatta, ma non credo sia normale” ha spiegato il cantante.

Chiara Ferragni e Fedez, almeno per il momento, non sembrano essere in dolce attesa di un nuovo membro della famiglia, ma la bionda influencer sembra decisamente determinata a voler dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone, che è già una stella del web.