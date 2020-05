La storia tra Gemma Galgani e Sirius continua a far discutere il pubblico di Uomini e Donne, ma il giornalista Alberto Dandolo difende la dama.

La conoscenza tra Sirius e Gemma Galgani sta facendo discutere molto il pubblico di Uomini e Donne. La dama del trono over di Uomini e Donne ha accettato di frequentare il 26enne Sirius scatenando le dure critiche di alcuni telespettatori e di Tina Cipollari. A difendere la dama, però, è Alberto Dandolo che, sulla propria pagina Instagram, ha spiegato perchè appoggia la scelta di Gemma di conoscere Nicola, vero nome di Sirius.

Gemma Galgani e Sirius, Alberto Dandolo difende la dama di Uomini e Donne: “ Chi siete voi per decidere cosa è consono o cosa non lo è?”

Gemma Galgani sta vivendo intensamente la conoscenza con Sirius. La dama non ha mai nascosto di avere un fortissimo interesse per il 26enne scatenando accese critiche. Negli scorsi giorni ha anche dimostrato di essere gelosa di Nicola infuriandosi all’interno del programma.

A difendere la scelta di Gemma di conoscere Sirius è Alberto Dandolo. “Facciamo una premessa: che questa sia una storia vera, verosimile o foriera di menzogne a fini mediatici non è affar nostro. La verità non è un obbligo. Semmai un salto per tentare di avvicinarsi a se stessi. Per raggiungersi. Non rientra nella categoria del possesso. Essa, la verità, credo sia un cammino, un percorso, una domanda, una ipotesi. In quanto uomini, finiti e contingenziati, la verità al massimo la possiamo cercare. Non certo abbracciare in via definitiva”, scrive il giornalista.

“Voi che avete vite immacolate, che vi innamorate secondo schemi anagrafici, che siete saggi, fedeli, retti e senza peccati… quanta libertà, quanta verità sprecate, violentate nel pre-giudicare? Voi che sapete dove è il giusto, cosa è giusto… Voi che non avete dubbi…. mi fate paura. Chi siete voi per decidere cosa è consono o cosa non lo è per gli altrui cuori e corpi? Che anelano solo vita. La loro. Non la vostra”, conclude. m