Emma Marrone si riscopre sexy e sensuale per il suo 36esimo compleanno e manda in tilt i social: “più figa adesso che a 26 anni”, foto.

“Più figa adesso di quando di anni ne avevo 26”. Emma Marrone sfoggia tutta la sua sensualità e bellezza sui social per festeggiare il suo 36esimo compleanno e manda in tilti Instagram. Con un look nuovo e più sbarazzino, con un body nero che mette in risalto il seno e la coscia sulla quale troneggia un tatuaggio, la cantante ha regalato ai suoi fans uno scatto mozzafiato che, in pochi minuti, ha fatto il pieno di commenti e like.

Emma Marrone sensuale per il compleanno: “stamattina ho pianto”

Emma Marrone confessa di aver pianto aprendo gli occhi e brindando al suo compleanno. La cantante che ha ricevuto gli auguri speciali dell’amica-manager Francesca Savini, ha confessato di essere molto vulnerabile in questo periodo e di piangere spesso.

“Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani.. Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore. Siete il mio regalo dalla vita”.

In pochi minuti, il post ha ottenuto migliaia di like e commenti da parte dei fans, ma anche di amici e colleghi come Chiara Ferragni, Marco Borriello, Anna Tatangelo, Salvo Sottile, Alessandro Cattelan, Giulio Golia, Francesco arca, Francesca Barra, Miriam Leone, Bianca Atzei, Serena Autieri, Valeria Solarino, Carolina Crescentini, Giorgia e tanti altri che si uniscono a tutti quelli che la cantante sta condividendo tra le storie del suo Instagram.