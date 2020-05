Come preparare e proteggere la pelle al sole

I consigli per preparare la pelle al sole e soprattutto per scegliere la perfetta protezione solare.

Questa sarà un’estate molto particolare, il Covid-19 infatti è entrato nei nostri giorni cambiando tutte le abitudini di vita, ma nonostante il virus, il sole è tornato a splendere in alto nel cielo, baciando la nostra pelle che avrà bisogno di essere preparata e protetta nel modo giusto.

Scopriamo tutti i trattamenti per preparare la pelle all’esposizione solare, e su come abbronzarsi in modo sicuro, schermando la pelle con il giusto fattore di protezione. Se non ami esporti al sole, scopri tutti i consigli per utilizzare gli autoabbronzanti in modo corretto.

Pelle | come prepararla all’esposizione solare e come proteggerla

Dato per assunto che l’abbronzatura è un meccanismo di difesa della nostra pelle e che non dovremmo mai abusare del nostro organismo, il sole è arrivato e come ogni volta splende e con i suoi potenti raggi sfiora la nostra pelle rendendola piacevolmente dorata.

Per preparare la pelle alla tintarella, sarà essenziale tenerla idratata sia con lozioni fluide e ricche di proprietà benefiche, ma anche bevendo molta acqua naturale. Step fondamentale per assicurare un’abbronzatura omogena, lo scrub che eliminerà le cellule morte e renderà l’epidermide vellutata e liscia.

Una volta preparata la pelle però, dovrà essere protetta dai danni che i raggi solari potrebbero arrecare, soprattutto in seguito ad un’esposizione scellerata.

La protezione solare è un prodotto che non dovrebbe mai mancare nel beauty di una donna, soprattutto perché resta l’antirughe per eccellenza che rende la vita difficile ai radicali liberi.

Il filtro solare dunque, è il miglior alleato della pelle soprattutto durante la stagione calda. La crema con protezione solare è un prodotto cosmetico capace di proteggere la pelle dai raggi ultravioletti che agisce in diversi modi, contrastandone l’azione. Esistono in commercio diverse tipologie di cosmetici, dalla crema allo spray e tutti con fattore di protezione diverso contraddistinti da dei numeri.

Il filtro solare andrà scelto in base al proprio fototipo di pelle, ma per la salute sarà bene considerare fattori di protezione dal 30 fino al 50+. Ovviamente l’esposizione al sole durante le ore centrali del giorno andrà sempre evitata e le persone con pelle chiara e sensibile, dovranno aver maggior cura nel proteggersi dai raggi diretti, applicando sempre una protezione solare con fattore alto.

Le pelli più scure potranno decidere se utilizzare un fattore di protezione leggermente più basso, anche se tutti i medici dermatologi consigliano sempre di schermare la pelle al massimo per evitare l’insorgere di patologie della pelle o anche di dermatiti solari. Per scegliere il giusto fattore di protezione solare, sottoporsi ad una visita dermatologica sarà senza dubbio la scelta più giusta.

La protezione solare andrebbe applicata ogni giorno e soprattutto sulle parti del corpo più esposte ai raggi solari. Nel caso in cui ci si ritrovi a vivere una giornata al mare, si potrà applicare la crema con fattore di protezione su tutto il corpo, magari prima di uscire di casa e dovrà essere rinnovata almeno ogni due ore e dopo ogni bagno in mare.

Il sole è vita, ma godere dei suoi raggi caldi, non deve in alcun modo mettere in pericolo la nostra salute, per questo la protezione solare sarà fondamentale per mantenerla sana e bella. Scopri come utilizzare l’olio di carota sulla pelle.