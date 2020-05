Sudorazione eccessiva | i migliori rimedi naturali

La sudorazione eccessiva è una problematica che interessa moltissime persone e con l’arrivo del caldo si trasforma in una vera emergenza. Scopriamo perché avviene e i migliori rimedi naturali per affrontarla.

La sudorazione eccessiva è una problematica che con l’arrivo della stagione calda si fa sempre più evidente e fastidiosa, non solo per i vestiti che irrimediabilmente si chiazzano, ma soprattutto perché non ci si sente a proprio agio.

Esistono però dei rimedi naturali molto efficaci e delle abitudini corrette per limitare ed affrontare il fenomeno, dei consigli e dei prodotti ideali per gestire al meglio l’ipersudorazione. Scopri tutti i consigli per affrontare la problematica delle mani sudate.

Sudorazione eccessiva | cosa è e i rimedi naturali per affrontarla

Se soffrite di sudorazione eccessiva, conoscete molto bene tutte le problematiche ad essa correlate. A partire dagli aloni su camice e magliette, fino al cattivo odore che può svilupparsi.

Questo disturbo abbastanza fastidioso, può essere contrastato delle sane abitudini igieniche e alcuni ottimi rimedi naturali. Una volta trovata la propria routine per gestire la sudorazione eccessiva miglioreranno senza dubbio l’autostima e le relazioni interpersonali.

La sudorazione è un processo naturale del nostro organismo per riequilibrare la temperatura corporea quando il nostro corpo si ‘scalda’ in eccesso ed è per questo che aumenta con le alte temperature.

Il sudore si presenta nelle zone più irrorate da ghiandole sudoripare, le ascelle, le mani e le piante dei piedi. Questo processo naturale serve al nostro organismo anche per liberarsi delle tossine in eccesso.

La sudorazione può essere eccessiva per problemi legati all’emotività ma soprattutto al sistema ormonale, per questo gli adolescenti ne soffrono in modo particolare. Ma come affrontare la problematica del sudore in eccesso con i rimedi naturali? Per prima cosa, si dovranno rispettare delle regole di igiene molto scrupolose. A causare il cattivo odore del sudore, sono i batteri e per questo, lavare le ascelle più volte al giorno con acqua e un sapone dalle proprietà anti batteriche, potrà senza dubbio un modo semplice e naturale per averle sempre fresche e pulite. Dopo aver deterso le ascelle si potrà applicare un deodorante specifico per l’ipersudorazione e quindi anti traspirante, oppure utilizzare dei rimedi naturali.

Dopo le norme igieniche molto scrupolose, importanti sono anche gli abiti che si indossano. Assolutamente vietati tutti i capi sintetici che dovranno essere sostituiti da fibre naturali come il cotone ed il lino, perfetti per far respirare la pelle.

I rimedi naturali per affrontare la sudorazione eccessiva sono diversi, il più amato è senza dubbio l’allume di rocca, un prodotto minerale naturale, un sale si alluminio e potassio che inumidito si passa sotto le ascelle come un deodorante.

Si potrà anche utilizzare il tea tree oil, un olio essenziale dalle potenti proprietà antibatteriche. Potrà essere diluito in un olio vegetale base e applicato sotto le ascelle come deodorante. Anche il bicarbonato può essere utilizzato diluito con acqua e vaporizzato sotto le ascelle, così come qualche goccia di aceto di mele diluita in acqua.

La pulizia resta sempre la pratica più efficace per limitare la problematica del sudore eccessivo, portare sempre con se una maglietta di ricambio, un deodorante e delle saliviettine umidificate , un piccolo segreto per essere sempre in ordine. Scopri come preparare un deodorante bio in casa.