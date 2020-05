Ricetta vegetariana | mozzarelline impanate -VIDEO

Le mozzarelline impanate sono senza dubbio un piatto sfizioso che piacerà a tutta la famiglia. Uno ‘strappo alla regola’ che ci si può magari concedere una volta alla settimana senza sensi di colpa.

Se siete alla ricerca di un piatto che faccia felici i bambini ma anche gli adulti e volete concedervi un ‘peccato di gola’ salato, magari durante un aperitivo, le mozzarelline impanate sono la ricetta giusta che conquisterà il palato.

Un piatto davvero semplice da preparare, economico e adatto ai vegetariani. Le mozzarelle utilizzate in questa ricetta sono le ‘ciliegine’, che doneranno un aspetto coreografico piacevole al piatto, ma potranno anche essere utilizzate delle mozzarelline più grandi o anche dei pezzi di mozzarella. La panatura, il segreto per renderle croccanti fuori e filanti dentro. Se ami la mozzarella, non perdere 5 ricette gustose e semplici da preparare.

Come preparare le mozzarelline impanate | il video tutorial

Per preparare le mozzarelline impanate, avrete bisogno di:

20 mozzarelline ciliegine

150 grammi di pan grattato

1 uovo

1-2 cucchiai di farina

sale quanto basta

olio extra vergine di oliva o di semi di arachidi

Per prima cosa si dovrà sbattere l’uovo in un contenitore e aggiungere la farina e miscelare con una frusta manuale fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto si aggiungerà dell’acqua fino ad ottenere una pastella dalla consistenza desiderata.

La pastella, renderà le mozzarelline ancor più croccanti rispetto alla classica panatura eseguita passando la mozzarella prima nell’uovo e poi nel pan grattato.

Dopo aver creato la pastella abbastanza fluida, si potranno immergere le mozzarelline nella pastella e dopo averle fatte scolare con un colino a maglia stretta, si potranno passare nel recipiente del pan grattato.

Per ottenere una crosticina più croccante, si potrà realizzare una doppia panatura, ripassando le mozzarelle nella pastella e nuovamente nel pan grattato.

Le mozzarelline impanate sono pronte per essere fritte in olio bollente o di oliva o di semi di arachidi. Quando le mozzarelle saranno ben dorate si toglieranno dall’olio e si metteranno su della carta da cucina per far assorbire l’olio in eccesso. Andranno servite ben calde e croccanti.

Le mozzarelline, sono un piatto davvero gustoso che potranno essere accompagnate da una fresca insalata di carciofi e finocchi.