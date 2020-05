Le focaccine golose alle erbe sono una soluzione pratica e molto veloce per uno spuntino o una merenda in compagnia. Una tira l’altra e avrete un successone

Focaccine golose alle erbe, ideali per un aperitivo ma anche per la merenda dei bambini. Una ricetta molto semplice da preparare in tutti i suoi passaggi e che richiede anche poco tempo Ma è in grado però di soddisfare il palato di tutti.

Possono essere mangiate da sole, come uno snack, oppure accompagnate da salumi e formaggi vari, a seconda dei vostri gusti. Noi vi abbiamo fornito un mix di erbe, ma nulla vieta di cambiare inserendo la salvia, la menta oppure altre erbe a vostro gusto.

Focaccine golose alle erbe, ricetta veloce

Le focaccine alle erbe sono buone sia calde che tiepide, ma se conservate in un luogo asciutto possono essere mantenute coperte anche un paio di giorni.

Ingredienti:

500 g di farina 00

150 ml di acqua gasata

15 g di lievito di birra

20 g di burro

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaio di sale grosso

1 cucchiaino di rosmarino1 cucchiaino di timo

1 cucchiaino di erba cipollina

5 cucchiai di olio

2 cucchiaini di sale fino

Preparazione:

Partite dall’impasto delle focaccine alle erbe. Mettete in una ciotola la farina, il burro a tocchetti, lo zucchero e l’acqua tiepida nella quale avete fatto sciogliere in precedenza il lievito. Cominciate a lavorare l’impasto aggiungendo poi il sale e l’acqua gasata, sempre a temperatura ambiente. Dovete ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Lasciate lievitare l’impasto delle focaccine per circa due ore (o comunque fino a quando non sarà raddoppiato di volume). Intanto che aspettate, a parte preparate un’emulsione con tutte le erbe, l‘olio e il sale grosso.

Passato il tempo della lievitazione, stendete l’impasto su una spianatoia infarinata, riducendolo ad uno spessore di 3 millimetri. Poi con l’aiuto di una tazzina o di un coppapasta ricavate tante focaccine.

Disponete le focaccine su una teglia ricoperta di carta forno. Poi spennellate con l’emulsione preparata in precedenza e infornate le focaccine golose alle erbe in forno già caldo a 180°.

Cuocete per una decina di minuti o fino a quando comunque le focaccine non saranno dorate.

Sfornatele, disponetele su un piatto e servitele calde.