Paolo Ciavarro e Clizia a Live | Barbara d’Urso: “ Sono stata ingenua”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso hanno preso in giro il pubblico di canale 5 fingendo di non essersi mai visti prima della diretta. Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha commentato quel momento.

Paolo Ciavarro e la sua compagna Clizia Incorvaia, conosciutesi durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, domenica scorsa hanno finto a Live Non è la d’Urso di non essersi mai incontrati prima, raccontando al pubblico che si sarebbero riabbracciati per la prima volta in diretta, di fronte alle telecamere di canale 5.

Barbara d’Urso, durante il corso della diretta, ha smascherato la coppia, affermando di aver avuto diverse segnalazioni che i due si erano già incontrati prima per lavorare insieme alla cover di un noto settimanale dedicato alla cronaca rosa.

Nelle scorse ore, durante la diretta di Pomeriggio 5, Barbara ha commentato la presa in giro di Paolo Clizia, affermando di essere stata un po’ ingenua nel credere alle loro parole ma che nonostante tutto gli perdona l’errore commesso e che augura loro di poter essere davvero felici insieme.

Barbara d’Urso ha commentato la presa in giro di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Pomeriggio 5, ma il pubblico del piccolo schermo sembra essere tutto dalla loro parte, difendendo l’amore che li unisce.

Barbara d’Urso commenta la presa in giro di Paolo Ciavarro e Clizia a Pomeriggio 5: “Gli auguro felicità”

La conduttrice di Pomeriggio 5, come anticipato, ha commentato quel momento durante la diretta di ieri con il suo opinionista Francesco Fredella, precisando che non prova nessun tipo di rancore verso Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e che perdona il loro gesto.

“Tutti quanti hanno commentato ciò che è accaduto domenica sera a Live Non è la d’Urso” ha esordito la conduttrice che sembrerebbe essere stata sostituita da Alfonso Signorini. “Io non voglio più tornare su quest’argomento, perché ritengo sia inutile polemizzare ancora su quello che è successo” ha proseguito. “Se lo avessi saputo, che si erano visti prima, avrei gestito il tutto in maniera completamente diversa” ha continuato Barbara. “Senza fare attenzione a guanti e mascherine” ha aggiunto.

“Auguro loro tanta felicità” ha aggiunto Barbara d’Urso su Paolo e Clizia a Pomeriggio Cinque. “Molto probabilmente sono stati un po’ ingenui o forse, a dirla tutta, lo sono stata io” ha concluso la conduttrice un po’ amareggiata dall’accaduto.

Nonostante la gaffe di domenica sera in diretta su canale 5, che non è ancora stata perdonata dagli utenti della rete, Paolo e Clizia continuano a viversi serenamente la loro storia d’amore dal vivo e non più in maniera virtuale.