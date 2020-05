Barbara d’Urso sostituita da Alfonso Signorini: l’annuncio

Barbara d’Urso è stata sostituita, secondo quanto riportato da Davide Maggio, da Alfonso Signorini per la conduzione di due suoi programmi di successo.

Barbara d’Urso in questa stagione televisiva sarebbe dovuta andare in onda con la sua edizione del Grande Fratello, ma un po’ per l’emergenza del coronavirus, un po’ perché l’edizione dedicata ai Vip si è rivelata essere un autentico successo, si è deciso di posticipare il progetto con l’inizio della nuova stagione televisiva, così come la partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Dopo questo cambiamento, Mediaset ha cambiato di nuovo idea decidendo di far rimanere in panchina ancora un altro po’ questi due reality, dando la precedenza ad Alfonso Signorini con l’edizione Vip, facendola iniziare prima del previsto e posticipando di conseguenza la d’Urso e la Blasi che avrebbero dovuto condurre gli altri due reality show.

Le carte però sembrerebbero cambiare ancora una volta e stando quanto riportato da Davide Maggio, le cose non si metterebbero bene per la bella conduttrice partenopea che sarebbe stata sostituita dal suo ritrovato amico e collega.

Che cosa è successo? Alfonso Signorini prenderà il posto di Barbara d’Urso al Grande Fratello, tra l’altro la conduttrice di recente ha smascherato la presa in giro di Paolo Ciavarro e Clizia, conducendo non solo l’edizione dedicata ai personaggi più amati del piccolo schermo ma anche quella dedicata alle persone comuni che da qualche tempo era ritornata nelle mani di Carmelita, ma non solo.

Secondo quanto riportato da Maggio, Alfonso sarebbe pronto ad occupare anche lo spazio della domenica pomeriggio che da anni era a timone della d’Urso.

Alfonso Signorini prende il posto di Barbara d’Urso al Grande Fratello a la domenica pomeriggio

Mediaset, nonostante gli ascolti del Grande Fratello di Barbara d’Urso fossero buoni sembrerebbe aver deciso di sostituirla con Alfonso Signorini, facendogli occupare anche lo spazio della domenica pomeriggio in cui dovrebbe scontrarsi con la zia più amata d’Italia, Mara Venier, che si è riconfermata essere la regina indiscussa della domenica.

Alfonso Signorini, che ha ricevuto anche la candidatura di Adriana Volpe come opinionista per l’edizione Vip, come anticipato, andrebbe ad occupare anche lo spazio della domenica pomeriggio con un programma dedicato a commentare le vicende che si creano all’interno dei due reality show che andrebbe a condurre.

Un po’ come portare Casa Signorini, che da anni è sul web, sul piccolo schermo degli italiani.

Barbara d’Urso è stata sostituita da Alfonso Signorini, ma Mediaset avrà fatto la scelta giusta visto che la conduzione del direttore di Chi è stata aspramente criticata al pubblico del piccolo schermo e della rete? Intanto la d’Urso, ovviamente, non rimarrà senza programmi, in quanto sono stati confermati i suoi storici Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso.