Spiedini di verdure arcobaleno

Ingredienti (per 4 persone)

1 peperone giallo e 1 rosso

1 zucchina grande

16 pomodorini

1 porro o 2 cipollotti

olio extra vergine d’oliva

sale

pesto al basilico per servire (facoltativo)

Mondate i peperoni e poi riduceteli in quadrotti di dimensioni simili. Dividete la zucchina in 4-5 tronchetti. Poi, tenendo ciascun tronchetto in verticale, incidetelo con 4 tagli profondi (uno per lato) ricavando così un parallelepipedo di sola polpa e delle fettine di buccia. Riducete anche il porro o i cipollotti in tocchetti adatti per essere infilzati negli spiedini. Se usate il porro tagliatelo prima a metà per il lungo.

Rosolate per 5 minuti tutti gli ortaggi preparati in una padella con 2-3 cucchiai d’olio e poco sale, portandoli a una cottura croccante, quindi trasferiteli in un piatto. Nella stessa padella saltate i pomodorini con un altro cucchiaio d’olio per 5 minuti.

Componete gli spiedini infilzando pomodorini, 2 quadretti di peperone rosso, 2 di peperone giallo, un tocchetto di polpa della zucchina e 2 pezzi di buccia, infine il porro o i cipollotti. Serviteli subito con un pesto di basilico, se piace.